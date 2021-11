Tela quente de hoje (08/11) vai passar Creed II

A Tela Quente de hoje, segunda-feira, dia 08/11/2021, vai exibir o filme ‘Creed II’. O longa metragem protagonizado por Michael B Jordan e Sylvester Stallone vai começar depois de Verdades Secretas, às 23:45 (horário de Brasília), de acordo com a programação oficial da TV Globo. A duração original total do filme é de 130 minutos.

Qual o filme da Tela Quente hoje?

Continuação do sucesso de 2015, neste longa Adonis Creed (Jordan) se mostra mais forte do que nunca, já que ela saiu vitorioso da luta contra ‘Pretty’ Ricky Conlan (Tony Bellew). Ele continua batalhando com objetivo de conquistar o campeonato mundial de boxe, mas a desconfiança por estar à sombra do pai continua o rodeando.

Porém, ele conta com a ajuda de Rocky (Stallone), que está ali para apoiá-lo. A próxima luta do rapaz não será nada fácil, ele terá que enfrentar alguém que possui ligação com o passado de sua família.

Mais informações sobre o filme da Tela Quente:

Título Original: Creed II

Ano: 2018

Elenco Michael B Jordan, Sylvester Stallone, Tessa Thompson, Phylicia Rashad, Dolph Lundgren, Florian Munteanu, Russell Hornsby, Wood Harris, Milo Ventimiglia, Robbie Johns

Direção Steve Caple Jr.

Nacionalidade Americana

Gênero Drama e Esporte

Tempo de execução: 2h 10m

Distribuidor: MGM e Warner

Produção: Warner Bros, Metro-Goldwyn-Mayer Pictures, New Line Cinema e Chartoff-Winkler Productions

Assista o trailer do filme da Tela Quente hoje, Creed II:

Como assistir?

Você pode acompanhar o filme sintonizando qualquer televisão com acesso aos canais abertos brasileiros na TV Globo, ou pode optar pela Globoplay. A aba ‘Agora na TV’ exibe a programação em tempo real do canal e não cobra nada por isso.

No entanto, é necessário ter um cadastro no site. Mas não fique desanimado, o processo é simples, você informa um e-mail, senha e algumas informações pessoais. Pronto! É só entrar na sua conta com o login criado, acesse a aba no horário que o filme da Tela Quente está previsto para passar hoje, às 23:45, e pronto. É possível usar a Globoplay pelo celular, computador, tablet ou TV Smart.

Programação Globo Hoje – Segunda-feira, 08/11/2021

08:30 Bom Dia Brasil

09:30 Mais Você

10:45 Encontro com Fátima Bernardes

13:00 Globo Esporte

13:25 Jornal Hoje

15:00 Sessão da Tarde – Esposa de Mentirinha

16:40 Vale a Pena Ver de Novo – O Clone

17:55 Malhação – Sonhos

18:25 Nos Tempos do Imperador

19:40 Pega Pega

20:30 Jornal Nacional

21:30 Um Lugar ao Sol

23:05 Verdades Secretas

23:45 Tela Quente hoje – Creed II

01:25 Jornal da Globo

02:15 Conversa com Bial

02:50 Corujão I – Pequeno Dicionário Amoroso 2

