Tela Quente de hoje (11/01) Globo exibe o longa ‘Dupla Explosiva’

Nesta segunda-feira (11),após a série ‘A Cor do Poder, o filme escolhido para exibir na Tela Quente de hoje foi o longa ‘Dupla Explosiva“, com Ryan Reynolds e Samuel L. Jackson. O filme de sucesso lançado em 2017 vai ser exibido na tela da Globo a partir das 23h25 min (horário de Brasília). Dupla Explosiva tem duração original total de 1h58 min.

Qual o filme da Tela Quente de hoje?

A TV Globo vai exibir o longa de ação ‘Dupla Explosiva‘ que tem no elenco principal os atores Samuel L. Jackson e Ryan Reynolds em um enredo clássico de EUA vs. Rússia. O filme também conta com uma pitada de comédia, o que deixa a história ainda mais divertida. Na trama, o principal guarda-costas do mundo possui um novo cliente: um assassino de aluguel que precisa testemunhar na corte internacional de justiça. Por anos eles estavam em lados opostos de um tiro, mas agora eles estão presos juntos. Eles precisam colocar as diferenças de lado para chegarem ao julgamento a tempo.

O filme lançado no dia 18 Agosto de 2017 foi projetado para apurar entre US$ 17 milhões e 20 milhões em 3.350 nos cinemas na primeira semana de lançamento. No total, o filme apurou US$ 75,5 milhões nas bilheterias americanas e US$ 176,6 milhões mundialmente.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Ficha técnica do filme:

Título Original : The Hitman’s Bodyguard

Direção: Patrick Hughes

Roteiro: Tom O’Connor

Nacionalidade: Americana

Gênero: Ação e Comédia

Elenco do filme da Tela Quente de hoje:

Ryan Reynolds como Michael Bryce

Samuel L. Jackson como Darius Kincaid

Gary Oldman como Vladislav Dukhovich

Élodie Yung como Amelia Roussel

Salma Hayek como Sonia Kincaid

Joaquim de Almeida como Jean Foucher

Kirsty Mitchell como Rebecca Harr

Richard E. Grant como Seifert

Sam Hazeldine como Garrett

Assista ao trailer do filme Dupla Explosiva, que que será exibido na Tela Quente de hoje:

Que horas começa o filme na Globo?

As exibições dos filmes da Tela Quente irão ao ar após a série A Cor do Poder. Para assistir o longa de ação e comédia estrelado por Ryan Reynolds e Samuel L. Jackson, com direção de Patrick Hughes, na Globo, é só se conectar no canal da emissora a partir das 23h25 (horário de Brasília).

Veja também:

Sessão da Tarde de hoje (11/01) vai exibir ‘Férias da Família Johnson’

Entenda porque Kim Cattrall não estará em Sex and the City

‘Sex And The City’ vai voltar! Veja os detalhes da nova versão

Escândalo e briga: o casamento de Camila e Edu em Laços de Família