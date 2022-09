Tela Quente hoje exibe Bohemian Rhapsody; veja horário

A Tela Quente hoje exibe o filme Bohemian Rhapsody – A História de Freddie Mercury (2018) logo após a novela Pantanal. O longa-metragem foi bastante aclamado em sua estreia por contar a história da banda inglesa Queen, um dos mais famosos e bem-sucedidos grupos musicais de todos os tempos.

Qual o filme da Tela Quente hoje?

O filme da Tela Quente hoje é Bohemian Rhapsody – A História de Freddie Mercury, lançado mundialmente em 2018. O longa-metragem vai ao ar às 23h05, horário de Brasília, logo após a novela Pantanal, e acompanha a história do Queen desde sua formação, passando pelo ápice da carreira até a morte do vocalista Freddie Mercury.

O grupo foi formado na década de 70 por Mercury, Brian May, Roger Taylor e John Deacon e conquistou fãs no mundo inteiro. O filme é batizado com o mesmo nome de uma das mais famosas canções do grupo, Bohemian Rhapsody, lançada em 1975.

O público acompanha os dramas amorosos da vida de Freddie Mercury, além do processo de criação de seus hits de sucesso. Há ainda cenas do emblemático show da banda no Rock in Rio de 1985 e no Live Aid, um dos mais lembrados shows do grupo.

O filme da Tela Quente hoje é protagonizado por Rami Malek e rendeu para o artista o Oscar de Melhor Ator em 2019. A obra levou ainda mais três estatuetas por melhor edição de som, mixagem de som e montagem. Bohemian Rhapsody foi dirigido por Bryan Singer e contou com Aidan Gillen, Allen Leech, Ben Hardy, Gwilym Lee, Joseph Mazzello, Lucy Boynton e Tom Hollander nos papéis principais.

Título Original: Bohemian Rhapsody

Elenco: Aidan Gillen, Allen Leech, Ben Hardy, Gwilym Lee, Joseph Mazzello, Lucy Boynton, Rami Malek e Tom Hollander

Direção: Bryan Singer e Dexter Fletcher

Nacionalidade: Americana

Horário: 23h05, horário de Brasília

Qual o significado de Bohemian Rhapsody?

Com cerca de 6 minutos de duração, a canção Bohemian Rhapsody é um dos maiores sucessos da banda e é lembrada até hoje pelos fãs do rock dos anos 70.

A faixa foi escrita por Freddie Mercury, que nunca revelou o verdadeiro significado da letra. No entanto, ao longo dos anos, fãs destrincharam verso por verso e fizeram suas próprias análises da canção. De acordo com o portal Letras, a música foi inspirada na Lenda de Fausto, de 1775. Se trata da história de um homem que tem um pacto com o diabo.

As referências religiosas aparecem na canção. Freddie usa as palavras ‘Beelzebub’, nome de um tipo de demônio, que é o oposto de ‘bismillah’, também citado em alguns versos, que significa ‘em nome de Deus’. Já Bohemian vem da cidade de Boêmia, na República Tcheca, onde Fausto fez o seu trato com o satanás. Rhapsody vem do grego ‘rhapsosido’ – se trata de um trecho de um poema épico declamado de forma independente do resto da obra do qual ele pertence.

Bohemian Rhapsody também não segue uma linearidade musical como costuma acontecer na maioria das faixas, misturando diversos estilos musicais em uma só canção.

Freddie Mercury morreu do que?

Freddie Mercury morreu em 24 de novembro de 1991, aos 45 anos, vítima de uma broncopneumonia. A morte do vocalista aconteceu um dia depois dele revelar que convivia com o vírus HIV. Ele disse ter guardado o segredo para manter sua privacidade e de sua família.

Os últimos trabalhos gravados pelo artista em sua morte, que passou seus últimos anos de vida mais recluso, foi ‘The Show Must Go On’, música que significa ‘O Show Tem Que Continuar’, e o clipe da faixa ‘The Days Of Our Lives’, que fala sobre os melhores dias da vida da banda.

Quem ficou com a maior parte da fortuna do vocalista foi Mary Austin, ex-noiva do famoso e sua melhor amiga mesmo após o término. Quando morreu, o cantor morava com o namorado Jim Hutton.

Ele também deixou parte de sua herança para Hutton, além do seu assistente pessoal Peter Freestone e para seu cozinheiro Joe Fanelli. O restante do patrimônio foi dividido entre sua irmã, pai e mãe.

