Vote: qual deve ser a nova novela do Vale a Pena Ver de Novo em 2026

Vote: qual deve ser a nova novela do Vale a Pena Ver de Novo em 2026

Avenida Brasil está sendo exibida atualmente nas tarde da Globo, mas já queremos quer saber: qual deve ser a próxima novela do Vale a Pena Ver de Novo em 2026? Foram escolhidas novelas que nunca foram reprisadas na emissora e também as que já passaram mais de uma vez.

América

Em América, de 2005, Sol (Deborah Secco) sonha em morar nos Estados Unidos por acreditar que terá uma vida melhor. Ela se apaixona por Tião (Murilo Benício), mas deixa o rapaz para tentar entrar ilegalmente no país norte-americano, junto com outros brasileiros.

Tião então se envolve com a narradora Gil Madureira (Lúcia Veríssimo) e foca em se tornar um campeão de rodeios, o que era um sonho de seu pai. Porém, ao longo da novela, ele descobre que ele e Sol tem uma conexão que vem de outras vidas.

Porto dos Milagres

Porto dos Milagres, de 2001, já foi exibida no Viva, mas nunca no Vale a Pena Ver de Novo. A novela foi escrita por Aguinaldo Silva e Ricardo Linhares e é uma adaptação de Mar Morto e A Descoberta da América Pelos Turcos, do escritor Jorge Amado.

Na novela, o pescador Guma (Marcos Palmeira) é um representante do povo que bate de frente com o poderoso Félix (Antonio Fagundes) e sua ambiciosa mulher, Adma (Cassia Kis). O folhetim tem como base uma trama política entre a burguesia da cidade e seus moradores. Ao longo da história, também há os dramas românticos, como o envolvimento de Guma com Lívia (Flávia Alessandra) e Esmeralda (Camila Pitanga).

Uga Uga

Uga Uga foi exibida em 2000 e nunca foi reprisada pela Globo. Na novela escrita por Carlos Lombardi, Nikos Jr. (Marcos Frota) e Mag (Denise Fraga) são pesquisadores que, durante uma expedição à Floresta Amazônica, são atacados por uma tribo indígena. Todos acabam mortos, menos Adriano, o filho de dois anos do casal.

O avô do garoto, Nikos Karabastos (Lima Duarte), passa 20 anos tentando encontrar o neto. Anos depois, Tatuapu (Cláudio Heinrich), a criança perdida, é encontrado. Ele havia sido adotado pelo Pajé (Roberto Bomfim), líder de uma aldeia de índios inimigos daqueles que mataram os pais do garoto.

Kubanacan

O folhetim de 2003 protagonizado por Marcos Pasquim conta a história de Esteban Maroto, um homem com amnésia que chega à ilha de Kubanacan, um local paradisíaco no Caribe e muda a rotina dos moradores.

Os episódios estão disponíveis no GlobPlay, mas nunca foram reprisados na Globo. Kubanacan foi escrita por Carlos Lombardi e exibida em 2003.

A Lua Me Disse

Escrita por Maria Carmem Barbosa e Miguel Falabella, A Lua Me Disse é uma novela que foi exibida no horário das sete em 2005.

A história gira em torno de Heloísa (Adriana Esteves), uma moça simples que conhece o rico Ricardo Bogari (Frank Borges). Ela engravida do rapaz, mas o personagem acaba morrendo.

Chocolate com Pimenta

Exibida originalmente pela Globo entre 8 de setembro de 2003 e 7 de maio de 2004, Chocolate com Pimenta se tornou um dos maiores sucessos da faixa das 18h. Escrita por Walcyr Carrasco, a novela conquistou o público ao combinar romance, humor e vingança em uma trama ambientada na década de 1920.

Na história, Ana Francisca (Mariana Ximenes) é uma jovem humilde que chega à cidade de Ventura e se apaixona por Danilo (Murilo Benício). Humilhada pela influente família do rapaz, ela deixa a cidade grávida e retorna anos depois como uma mulher rica, após herdar uma fábrica de chocolates. Decidida a acertar as contas com quem a fez sofrer, Ana Francisca descobre que o amor do passado ainda pode mudar o rumo de sua vida.

O sucesso da novela fez a Globo apostar em novas exibições ao longo dos anos. A primeira reprise no Vale a Pena Ver de Novo foi ao ar entre 24 de julho de 2006 e 26 de janeiro de 2007. Já a segunda aconteceu entre 12 de março e 21 de setembro de 2012. Em 2022, a trama voltou à programação da emissora na faixa Edição Especial, permanecendo no ar até junho de 2023.

O Cravo e a Rosa

Inspirada na obra A Megera Domada, de William Shakespeare, O Cravo e a Rosa foi exibida originalmente entre 26 de junho de 2000 e 9 de março de 2001. A trama acompanha Catarina Batista (Adriana Esteves), uma mulher de personalidade forte que rejeita qualquer ideia de casamento. Do outro lado está Petruchio (Eduardo Moscovis), fazendeiro endividado que aceita conquistar a jovem em troca de uma recompensa financeira. O relacionamento começa cercado por interesses e muitas brigas, mas, aos poucos, dá lugar a uma das histórias de amor mais lembradas da televisão.

A novela ganhou sua primeira reprise no Vale a Pena Ver de Novo entre 13 de janeiro e 1º de agosto de 2003. Dez anos depois, voltou à faixa vespertina entre 5 de agosto de 2013 e 17 de janeiro de 2014. Em 2021, o folhetim retornou à programação da Globo na Edição Especial, onde permaneceu até setembro de 2022, reafirmando o carinho do público pela produção.