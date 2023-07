Looks para assistir Barbie: 8 inspirações para ir ao cinema

Não sabe o que vestir para assistir ao filme do ano? Nós te ajudamos a montar o look perfeito!

Se tem uma cor que não pode faltar nos looks para assistir Barbie é o rosa. Com a estreia do filme mais esperado do ano, muitos espectadores querem se vestir de acordo com a estética da boneca mais famosa do mundo. Lojas fast fashion e marcas de sapato brasileiras lançaram linhas de vestuário, acessórios, entre outros itens inspiradas no live action para você não errar na hora de se vestir!

Vestido rosa e branco e colar da Barbie | Looks para assistir Barbie

É claro que o rosa não pode faltar em um look inspirado na Barbie. Na última segunda-feira, 17, a Zara lançou uma coleção especial para os fãs da boneca mais icônica do mundo. Uma das peças em destaque é o vestido que deixa os ombros descobertos, nas corres rosa e branco.

Para completar o look, você pode adicionar o colar banhado a ouro com o nome da boneca. Nos pés, que tal uma sandália também na cor rosa? Se não gostar de salto alto, você pode trocar a peça por um tênis mais confortável, por exemplo.

O valor do vestido é de R$ 479, enquanto o colar sai por R$ 199.

Camisa Barbie e saia de paetês

Outro item que não pode faltar em nos looks para assistir Barbie é o brilho. Se você quer apostar em outras cores além do rosa na sua combinação, uma sugestão é usar uma saia de paetês na cor prata ou até mesmo dourada se preferir. Na Riachuelo, é possível encontrar o item com o valor de R$ 119,90.

A identidade do filme pode ficar por conta da camiseta. Uma opção divertida é apostar nas T-shirts com estampas da Barbie ou Ken para dar um ar mais despojado para o look. A loja vende os itens com preços a partir de R$ 59,90.

Casaco cropped e regata da Barbie | Looks para assistir Barbie

Se você não abre mão do glamour e quer ficar bem quentinha durante a sessão, uma aposta é o casaco cropped em rosa choque vendido pela Renner. Confeccionado em pelúcia, pode ser usado como uma terceira peça em looks com vestido, camiseta e calça ou saia. O valor é de R$ 343,00.

Para não pesar a mão no rosa, já que o casaco é o grande destaque da composição, combine com uma regata branca com o lettering da Barbie.

Conjunto cropped + shorts pink e Melissa Barbie

Para quem gosta do rosa choque, é possível adquirir um conjunto de cropped e shorts na Renner. A blusa tem formato de coração, que tem tudo a ver com a estética Barbie de ser.

Já a parte de baixo do conjunto é um short saia em crepe com friso aparente e barra arredondada da mesma cor. As peças podem ser adquiridas juntas ou separadamente - a blusa sai por R$ 119,90, enquanto o short também sai pelo mesmo valor.

Não sabe o que colocar nos pés? Você pode completar o look com a Melissa Posh Barbie, uma sandália com salto plataforma, bastante usada na tendência barbiecore. O item custa R$ 299,90.

Vestido rosa e bota Western | Looks para assistir Barbie

A Riachuelo também lançou um vestido curto com mangas longas em tule. A peça é bastante prática de ser usada e pode ser combinada com uma terceira peça, como um casaco ou blazer, caso esteja frio. Abuse dos acessórios, como anéis, colares e brincos.

Nos pés, você pode usar um tênis branco confortável ou optar pela bota western branca, que está em alta nos últimos meses e tem tudo a ver com a estética.

O vestido sai por R$ 159,90 na Richuelo, enquanto a bota está sendo vendida por R$ 279,90 na C&A.

Look Barbie cowgirl - Looks para assistir Barbie

Uma das versões mais icônicas da boneca é a Barbie cowgirl. Algumas peças da Zara são perfeitas para montar o look inspirado no faroeste. Além do tradicional chapéu, você pode optar por um colete e calça na cor rosa. Os itens são vendidos separadamente pela loja com preços de R$ 279 e R$ 479.

Nos pés, fica ótimo usar a bota western citada anteriormente ou até mesmo uma sandália com salto plataforma para dar um toque mais glamuroso. O sapato sai por R$ 379 na Zara.

Blazer e calça pink

A Barbie também pode ser uma mulher de negócios se ela quiser! Se você gosta de um look mais arrumadinho e elegante, uma opção é apostar em um blazer e calça na mesma cor. A blusa embaixo da peça também pode ser rosa, mas opte por um tom mais leve para não sobrecarregar o look.

O visual aceita várias opções de sapato, mas um que fica bastante elegante é o scarpin branco. Os itens estão sendo vendidos na C&A por R$ 259,99 e R$ 179,99, respectivamente. Já o sapato sai por R$ 149,99.

Blazer cropped e calça wide leg | Looks para assistir Barbie

Ainda apostando no conjunto de blazer e calça, a terceira peça em cropped é uma ótima alternativa para quem quer um look mais despojado. Na Renner, você consegue comprar ambas as peças combinando a mesma cor e estampa.

O blazer tem decote V, ombreiras e fechamento por botão, além do acabamento em alto relevo que dá um toque diferenciado para o look. O valor é de R$ 597. Já a calça sai por R$ 583.

Nós pés, você pode usar a Melissa Doll Heel com salto plataforma. O preço é de R$ 349,90.

