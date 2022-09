Tem jogo hoje na Globo? Saiba qual jogo vai passar na Globo (4/9)

Em rodada do Brasileirão neste domingo, 04 de setembro, a Globo transmite três partidas para todo o país. Com início às 16h (horário de Brasília), o futebol começa logo após o programa de entretenimento ‘Pipoca da Ivete’. Agora que você já sabe que tem jogo hoje na Globo, confira a programação completa para não perder nada.

Tem jogo hoje na Globo?

A Globo vai passar três jogos de futebol hoje, domingo, entre diferentes rodadas da Série A e B do Brasileirão, pela temporada atual.

O Corinthians recebe o Internacional pela 25ª rodada para se manter na parte de cima da classificação, enquanto o time gaúcho espera integrar o G4 para tentar brigar pelo título na temporada. A partida vai passar na Globo em todo o Brasil, menos para os estados de MG, RJ, ES, CE, RN, PI e e a cidade de Juiz de Fora. A narração é de Cléber Machado com comentários de Caio Ribeiro, Ricardinho e Paulo César de Oliveira.

Também na faixa das quatro da tarde, o Fortaleza enfrenta o Botafogo neste domingo, com transmissão para os estados de RJ, ES, CE, RN, PI e Juiz de Fora. Ambos os times brigam para garantirem uma melhor classificação na tabela de classificação. Luis Roberto narra, enquanto Roger Flores, Paulo Nunes e Sandro Meira Ricci comentam.

Pela 28ª rodada da Série B do Brasileirão, o líder Cruzeiro enfrenta o Criciúma no Mineirão, também com exibição pela Globo mas apenas ao estado de MG, com narração de Rogério Corrêa e comentários de Henrique Fernandes e Janette Arcanjo. A equipe mineira pode garantir maior vantagem na classificação.

Corinthians x Internacional: Globo (menos MG, RJ, ES, CE, RN, PI e Juiz de Fora) e Premiere

Fortaleza x Botafogo: Globo (RJ, ES, CE, RN, PI e Juiz de Fora) e Premiere

Cruzeiro x Criciúma: Globo (MG), SporTV e Premiere

Agora que você já sabe que tem jogo da Globo hoje, confira a programação completa neste domingo.

06:00 Santa Missa

06:50 Programação Local

07:20 Pequenas Empresas & Grandes Negócios

08:05 Globo Rural

09:25 Auto Esporte

10:00 Esporte Espetacular

12:30 Temperatura Máxima – Planeta Dos Macacos – A Origem

14:15 Pipoca da Ivete

15:50 Futebol

18:00 Domingão com Huck

20:30 Fantástico

23:25 Vai Que Cola

00:15 Rock in Rio 2022

02:10 Faixa da Madrugada

Como assistir a Globo pelo celular?

Além de acompanhar a Globo pela TV, você também pode assistir aos jogos de futebol neste domingo pelo celular, tablet ou até mesmo pelo computador e o melhor: de graça! Isso porque o GloboPlay, plataforma de streaming da emissora, retransmite as imagens do canal principal em seu aplicativo, disponível para todo o Brasil.

No entanto, lembre-se que é necessário obter uma conta no site da Globo, colocando o e-mail e a senha, ou até mesmo logando pelo Facebook, Apple ou Google. A partir daí, é possível ter acesso na programação da Globo também online.

1 – O primeiro passo é abrir o aplicativo pelo celular ou o site www.globoplay.globo.com pelo navegador. Clique nos três pontinhos (ou tracinhos) na parte superior esquerda. Ao abrir o menu, clique em “Agora na TV”.

2- O próximo passo é clicar em “assista agora”, anúncio que aparece na tela principal do site. Depois, se você já tem uma conta no site da Globo basta colocar o e-mail e a senha e entrar. Mas se você não é, clique em “cadastre-se”, siga o passo a passo e entre no site da plataforma de streaming.

3 – Por fim, ao entrar com o e-mail e se cadastrar, você irá cair na página de transmissão, com o mosaico da programação completa da Globo pelo dia. Aí é só curtir como e onde quiser.

Jogos de futebol hoje

Além do futebol no Brasileirão, outros embates também estão marcados para este domingo, em 04 de setembro de 2022, com transmissão. O futebol nacional e também internacional apresenta duelos que prometem tornar o dia mais animado e com muita ação dentro de campo.

Confira os principais jogos de futebol hoje.

Brasileirão Série A

Flamengo x Ceará – 11h

Corinthians x Internacional – 16h

Fortaleza x Botafogo – 16h

Atlético GO x Atlético MG – 18h

Cuiabá x São Paulo – 19h

Brasileirão Série C

Aparecidense x Botafogo SP – 15h

Vitória x ABC – 17h

Volta Redonda x Mirassol – 19h

Brasileirão Série D

América RN x São Bernardo – 16h

Brasileirão Sub 20

Flamengo x Corinthians – 15h

Campeoonato Inglês

Brighton x Leicester – 10h

Manchester United x Arsenal – 12h30

Campeonato Espanhol

Osasuna x Rayo Vallecano – 08h30

Athletico Bilbao x Espanyol – 11h15

Villarreal x Elche – 13h30

Valencia x Getafe – 16h

Campeonato Italiano

Spezia x Bologna – 10h

Verona x Sampdoria – 13h

Udinese x Roma – 15h45

Campeonato Alemão

Augsburg x Hertha Berlin – 10h30

Borussia Monchengladbach x Mainz – 12h30

