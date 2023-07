Tem jogo na Globo hoje? Programação de quarta-feira, 19/07

Tradicionalmente, quarta-feira é dia de futebol na TV aberta, mas neste 19 de julho não vai ter jogo na Globo. Após o capítulo inédito da novela "Terra e Paixão", a emissora exibe o especial da banda Titãs no Som Brasil.

Por que hoje não tem jogo na Globo?

O Brasileirão série A não tem jogos nesta quarta-feira, apenas a série B, que traz seis partidas na décima oitava rodada no primeiro turno. No entanto, a Band é quem detém os direitos de transmissão do torneio na TV aberta e, por isso, a Globo não pode exibir os jogos em sua programação - apenas na TV paga.

Hoje tem jogo da segunda fase da Sul-Americana, mas a Globo não tem os direitos do torneio internacional.

No lugar do futebol, a emissora carioca exibe o especial dos Titãs, que reúne os integrantes originais do grupo para revelar histórias inéditas dos 40 anos da banda de rock.

O programa será transmitido para todos os estados do Brasil. A entrevista será conduzida por Pedro Bial com Arnaldo Antunes, além da presença de Branco Mello, Chales Gavin, Nando Reis, Paulo Miklos, Sérgio Britto e Tony Bellotto e imagens do show comemorativo.

SOM BRASIL COM TITÃS

Horário: 22h25

Transmissão para todo o Brasil

Qual é o próximo jogo na emissora?

O futebol volta para a programação da Globo no próximo fim de semana, com a 16ª rodada do Brasileirão Série A. Como manda a tradição, três jogos serão exibidos para diferentes estados do país na faixa das 16h, horário de Brasília.

No estado de São Paulo e Rio de Janeiro, o duelo entre Santos e Botafogo será transmitido ao vivo. O líder carioca joga contra o Peixe, que briga para se manter longe da zona de rebaixamento.

Já no Sul, o duelo entre RB Bragantino e Internacional vai passar para os torcedores gaúchos. Os dois disputam o meio da tabela por uma vaga no G4 do Brsileirão.

Para fechar a rodada, o jogo entre Cruzeiro e Goiás será exibido em Minas Gerais. A equipe de transmissão ainda não foi definida. Enquanto a Raposa está na parte de cima da tabela, o Esmeraldino briga contra o rebaixamento.

RB Bragantino x Internacional

Domingo, 23/07 às 16h

Onde assistir: Região Sul

Santos x Botafogo

Domingo, 23/07 às 16h

Onde assistir: SP e RJ

Cruzeiro x Goiás

Domingo, 23/07 às 16h

Onde assistir: MG

