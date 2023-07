Horário das quartas do vôlei masculino hoje na Liga das Nações 2023

Vai começar as quartas de final da Liga das Nações! Nesta quarta-feira, 19 de julho, as seleções vão dar início a fase eliminatória do vôlei masculino 2023. Confira a programação para assistir ao vivo.

Quais são os jogos de vôlei masculino hoje?

A Liga das Nações apresenta nesta quarta dois jogos de vôlei masculino pelas quartas. Os dois times que ganharem a partida terão o passaporte carimbado para a semifinal. O Brasil joga na quinta-feira, 20, contra a Polônia, uma das favoritas ao título.

Confira a agenda do vôlei masculino nas quartas

Estados Unidos x França - Sportv 2 e VBTV

Quarta-feira, 19/07 às 12h (de Brasília)

Itália x Argentina - Sportv 2 e VBTV

Quarta-feira, 19/07 às 15h (de Brasília)

(Amanhã) Japão x Eslovênia - Sportv 2 e VBTV

Quinta-feira, 20/07 às 12h (de Brasília)

(Amanhã) Polônia x Brasil - Sportv 2 e VBTV

Quinta-feira, 20/07 às 15h (de Brasília)

SEMIFINAL DA LIGA DAS NAÇÕES

Estados Unidos ou França x Itália ou Argentina

Sábado, 22/07

Japão ou Eslovênia x Brasil ou Polônia

Sábado, 22/07

FINAL DO VÔLEI MASCULINO

Vencedor da semifinal 1 x Vencedor da semifinal 2

Domingo, 23/07 às 15h

Qual é a premiação da Liga das Nações?

O campeão da Liga das Nações de vôlei masculino embolsa R$ 4,7 milhões (US$ 1 milhão), premiação entregue pela FIVB, a Federação Internacional de Voleibol.

O segundo colocado fica com US$ 500 mil (o mesmo que R$ 2,3 milhões). A entidade destina valores diferentes do primeiro ao oitavo colocado na segunda fase da Liga das Nações, ou seja, do campeão até os eliminados das quartas de final.

A FIVB destina o valor total de US $ 7,5 milhões (R$ 35 milhões na cotação de julho) para a premiação da Liga das Nações de vôlei feminino, na fase preliminar e segunda fase. Desde 2018, esse valor é o mesmo para ambos os gêneros.

