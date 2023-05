Tema do filme Extraordinário é história real?

Estrelado pelos atores Jacob Tremblay, Julia Roberts e Owen Wilson, o filme Extraordinário traz uma história emocionante e inspiradora sobre um garotinho com o rosto deformado. A trama chama atenção e desperta curiosidade também sobre sua inspiração. Afinal, o longa metragem é baseado em uma história real ou não?

De onde vem a história de Extraordinário?

O filme Extraordinário não conta uma história real. O longa adapta os acontecimentos do livro de mesmo nome da autora R. J. Palacio e tem caráter ficcional. A obra foi publicada em 2012 e se tornou um fenômeno literário que ganhou filme em 2017.

Extraordinário mostra o pequeno Auggie Pullman, de 10 anos de idade, que nasceu com uma deformação facial e já precisou se submeter a diversas cirurgias plásticas de correção. Ele passou a vida toda estudando em casa, mas então seus pais decidem que é a hora de ele frequentar uma escola comum como qualquer outra criança e socializar.

Porém, Auggie não é comum e se destaca no meio das outras crianças, até causando medo em algumas por conta de suas cicatrizes. Além de se adaptar a um novo mundo, bem longe do conforto e segurança do lar, ele precisa lidar com os olhares e também comentários de todos a sua volta. Com um espírito invejável, o menino consegue dar uma lição em todos e mostra que apesar de tudo, é um garoto como a qualquer outro.

Além do livro que deu origem ao filme, a autora R.J Palacio lançou outras obras literárias que passam no mesmo universo da obra e compartilham personagens, como o ilustrado Somos todos Extraordinários, Pássaro Branco, que mostra um pouco mais sobre um dos personagens de Extraordinário, o pequeno Julian, 365 dias extraordinários: o livro de preceitos do Sr. Browne, Auggie & Eu, entre outros.

Qual o nome da doença de Auggie?

No livro Extraordinário, Auggie sofre de disostose bucomaxilofacial, também conhecida como síndrome de Treacher Collins, uma condição genética rara que causa uma série de dismorfismos craniofaciais. Com a doença, alguns ossos e tecidos do rosto não se desenvolvem.

Na história ficcional, o menino passa por 27 cirurgias desde que nasceu que o ajudaram a respirar, enxergar e ouvir, sendo cerca de duas a três por ano. Em um dos primeiros capítulos da obra de R.J Palácio, a narração de Auggie também explica que ele tem outras doenças misteriosas que os médicos não entendem e que o deixavam doente o tempo todo. O menino diz que por isso demorou tanto frequentar a escola.

"As pessoas acham que não fui à escola por causa da minha aparência, mas não é isso. É por causa de todas as vezes em que fui operado. (...) Eu ficava doente o tempo todo. Foi por isso que meus pais decidiram que seria melhor eu não ir para a escola, mas estou bem mais forte agora", conta o personagem - Página 12, Capítulo 2, Parte 1.

Onde assistir o filme Extraordinário?

O filme Extraordinário está disponível no catálogo da Netflix. Como todo o conteúdo da plataforma streaming é pago, é necessário abrir o bolso para conferir. Os clientes tem opções de quatro pacotes: Padrão com anúncios - R$ 18,90, Básico - R$ 25,90, Padrão - R$ 39,90 e Premium - R$ 55,90.

A produção tem o ator Jacob Tremblay - conhecido por O Quarto de Jack - como o protagonista Auggie, e traz também Julia Roberts, que interpreta Isabel Pullaman, a mãe de Auggie, Owen Wilson, que vive Nate Pullman, pai de Auggie, e Izabela Vidovic, que é Olivia Pullman, irmã de Auggie, e completa a família.

Entre as crianças que frequentam a escola com Auggie, aparecem os atores Noah Jupe, como Jack Will, Bryce Gheisar, como Julian Albans, e Millie Davis, como Summer.

Assista o trailer:

