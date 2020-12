20 filmes inspiradores para você começar 2021 com o pé direito

Quer começar 2021 bem? Que tal então iniciar o ano com um maratona de filmes inspiradores que vão te deixar feliz e com aquele gostinho de quero mais? Confira as nossas dicas de obras que vão mexer com o seu coração:

Filmes inspiradores: 1 – Distante nós Vamos

Leve e doce, Distante nós Vamos (também disponível em algumas plataformas como Por uma vida melhor), dirigido por Sam Mendes e estrelado por John Krasinski e Maya Rudolph, é uma obra delicada que levanta o astral. Na trama, Burt (Krasinski) e Verona (Rudolph) esperam pelo primeiro filho. Eles moram perto dos pais de Burt para ter ajuda após o nascimento do bebê e manter um ambiente familiar à criança, no entanto, eles descobrem que os pais de Burt decidiram se mudar para a Bélgica, país em que ficarão durante dois anos. Assim, sem mais nada os prendendo a cidade onde vivem, o casal resolve visitar parentes e amigos em diferentes cantos do país em busca do melhor lugar para criar uma família.

2 – Pequena Miss Sunshine

Quer ver filmes inspiradores que vão te proporcionar uma avalanche de emoções? Então é só assistir essa dramédia deliciosa e divertida, vencedora de 2 Oscars, sobre uma família nada convencional que parte em uma viagem com sua perua amarela caindo aos pedaços, para que a caçula, a desajeitada Olive (Abigail Breslin), possa participar de concurso de beleza. O elenco conta com nomes de grandes estrelas do cinema, como Toni Collette, Greg Kinnear,

Paul Dano, Alan Arkin e Steve Carell.

Leia também – Oscar 2021: o que sabemos até agora sobre a premiação

3 – Capitão Fantástico – Filmes inspiradores

Ben (Viggo Mortensen) é pai de seis crianças, ele e a esposa decidiram criar os filhos de forma não convencional e o mais longe da civilização possível, no entanto, após receber uma notícia triste, Ben e os filhos precisam retornar à cidade e parte em uma jornada de aprendizados e auto conhecimento.

4 – Viva – A vida é uma festa

A grande paixão de Miguel, um garoto de 12 anos, é a música. No entanto, a música é algo proibido em sua família, que não tem bom histórico com o assunto. Porém, ele está determinado a seguir com sua paixão e realizar o sonho ser músico, assim acaba caindo no mundo dos espíritos no dia do feriado mexicano, Dia de Muertos.

Essa animação da nossa lista de filmes inspiradores para 2021 venceu o Oscar de melhor animação.

5 – Billy Elliot

Billy Elliot (Jamie Bell) é um garotinho que faz aulas de boxe em uma academia dividida entre aulas de esporte e dança. No entanto, ele só pratica as aulas porque é algo que foi determinado por seu pai. Ele descobre sua paixão pelo balé, mas não tem o apoio da família, que não considera dança algo masculino. Uma professora de balé vê em Billy potencial e o incentiva, mas ele precisa se dedicar de corpo e alma para conquistar seu espaço no mundo da dança e a aceitação do pai e do irmão.

Singelo e doce, Billy Elliot é um dos filmes inspiradores que o cinema nos presenteou e já virou até musical na Broadway.

6 – La La Land – Filmes inspiradores

O musical que levou 6 Oscars na cerimônia de 2017, é uma obra inspiradora e apaixonante que fala sobre sonhos e vocação. O longa-metragem segue a história de Mia (Emma Stone) e Sebastian (Ryan Gosling), dois sonhadores que moram em Los Angeles e aspiram pela vida artística. As sequências musicais do filme são de tirar o fôlego.

7 – Moana

O próximo da lista de filmes inspiradores é o da Disney, Moana, que segue a jornada da filha de um chefe de tribo, que vai contra as regras de sua família, e parte em uma viagem pelo mar para enfrentar uma maldição que afeta a ilha em que mora. A trilha sonora é Lin Manuel Miranda, responsável pelos musicais Hamilton e In The Heights.

Leia também: 5 motivos para assistir Soul, nova animação da Pixar, no Disney+

8 – Sussurros do Coração

Para quem gosta de animações japonesas, a produção do Stúdio Ghibli é uma obra apaixonante sobre como encontrar sua paixão na vida. Ter votação para algo nem sempre significa que você precisa trabalhar a vida toda com aquilo, e também não significa que não é necessário se esforçar e nos dedicarmos à atividades que já fazemos bem.

Sussurros do Coração é um dos filmes inspiradores que você pode assistir em 2021 porque tem mensagens lindas, que tocam lá no fundinho da alma.

9 – Gênio Indomável

Protagonizado por Robin Williams e Matt Damon, Gênio Indomável segue a história de um jovem que trabalha em uma universidade e é descoberto por um professor como um gênio da matemática. No entanto, é determinado pela justiça que ele compareça à sessões de terapia para que não seja preso.

10 – Mesmo se Nada der certo

Nada está indo bem na vida de Gretta (Keira Knightley) e do produtor musical Dan (Mark Ruffalo). Por acaso eles acabam se conhecendo em um bar e começando um projeto que promete ajudar ambos. Inspirador, tocante e cheio de música boa, Mesmo se Nada der certo é aquele filme que se assiste quando quer terminar o dia sorrindo.

Filmes inspiradores: 11 – Moonlight

Vencedor do Oscar de melhor filme em 2017, Moonlight é uma obra inspiradora sobre autoconhecimento, classes sociais, racismo e relações familiares. Na obra acompanhamos a vida de Black enquanto encontra amor em lugares inesperados pelas ruas de Miami. Moonlight rendeu o primeiro Oscar de atuação para Mahershala Ali, que voltou a ganhar a estatueta em 2019.

12 – Temporário 12

Com grandes nomes no elenco, como Brie Larson, John Gallagher Jr., Stephanie Beatriz, LaKeith Stanfield, entre outros, esse filme tocante nos apresenta uma instalação adotiva temporária para adolescentes em risco. A supervisora Grace tenta de tudo para mudar a vida de jovens que algumas pessoas já consideram sem salvação. Delicado, o filme mostra que a maior parte das pessoas só precisam de alguém que as escute e que lhes dê o tempo necessário para recuperação.

Com certeza é um dos filmes inspiradores que nos fazem refletir sobre a vida e relações como sociedade.

13 – Adeus, Lênin!

Esse filme nos apresenta a Alemanha dos anos 1980 e 1990, quando a mãe de Alex (Daniel Bruhl), uma enfermeira da Alemanha Oriental entra em coma após um ataque cardíaco. Ela retoma a consciência após a queda do muro de Berlim, mas Alex é avisado pelo médico que a mãe não pode sofrer nenhum tipo de choque ou stress. Preocupado com a situação delicada da mãe, ele se empenha em transformar sua casa e tudo o que a ela for ver ou interagir, no ambiente da Alemanha de quando era dividida entre comunista e capitalista.

Um dos filmes inspiradores da década, este filme alemão nos traz uma bagagem cultural, histórica e emocional de primeira.

14 – Rainha de Katwe

Phiona (Madina Nalwanga) é uma jovem de uma área pobre de Uganda, ela acaba abandonando a escola por conta da falta de dinheiro da família, mas está determinada a seguir seu sonho no mundo do xadrez e de batalhar até se tornar uma das melhores enxadristas do mundo.

O filme ganhou prêmio na African-American Film Critics Association de 2016.

Leia também: viu O Gambito da Rainha e quer jogar xadrez? O que você precisa saber

15 – A Noviça Rebelde

A Noviça Rebelde é um dos filmes inspiradores que mais lembrados na história do cinema. O musical segue a história de Maria (Julie Andrews), uma noviça de um convento na Áustria do fim dos anos 30, que não consegue se adaptar as regras do local e é mandada para a casa de um viúvo para ajudar no cuidado dos filhos do capitão. O filme venceu 5 Oscars na edição de 1966.

16 – O Fabuloso Destino de Amélie Poulain

Quando falamos em filmes inspiradores, o francês indicado a 5 oscars Amélie Poulain é sempre um dos mais citados, o filme conta a história de Amélie (Audrey Tautou), uma jovem que ao descobrir uma caixa no banheiro de seu apartamento, começa a ter uma visão diferente da vida e inicia uma aventura de por meio de pequenos gestos, tentar ajudar as pessoas que a rodeiam.

17 – Conta comigo – Filmes inspiradores

Adaptação de uma história do autor Stephen King, um dos maiores clássicos dos anos 1980, Conta Comigo é uma obra tocante sobre amizade, juventude e família. Você já teve amigos como quando tinha 12 anos de idade?

18 – Sociedade dos Poetas Mortos

“Oh Captain, my captain”. O filme estrelado pelo grande Robin Williams, e atores que ainda viriam se tornar estrelas do cinema e da TV, como Robert Sean Leonard, Ethan Hawke e Josh Charles, é a obra perfeita para uma lista de filmes inspiradores. Um dos filmes mais bonitos da filmografia de Robin Williams, o longa apresenta um professor peculiar e alunos de uma instituição rígida de ensino em uma jornada de inspiração, amor, companheirismo e autodescoberta.

Filme inspiradores Brasileiros

Claro que não podiam faltar obras nacionais na nossa lista, afinal o cinema do país sempre nos presenteia com boas obras, mesmo que algumas fiquem escondidas do público, que nem sempre se interessa por filme brasileiros.

19 – Central do Brasil

Um dos filmes mais lindos da nossa história, Central do Brasil é uma das obras que merece o título de filmes inspiradores. No longa dirigido por Walter Salles, que rendeu à Fernanda Montenegro a indicação de melhor atriz no Oscar de 1999, acompanhamos a história de Dora (Montenegro), que escreve cartas para analfabetos na estação Central do Brasil, no Rio de Janeiro, e o pequeno Josué (Vinícius de Oliveira), que partem em uma viagem pelo país em busca do pai do menino, após Josué perder a mãe, que foi atropelada na frente da estação. Vai te arrancar lágrimas!

Leia também: Fernanda Montenegro completa 91 anos; relembre carreira da atriz

20 – Hoje eu Quero voltar Sozinho – Filmes inspiradores

Com uma história linda e apaixonante, Hoje em Quero Voltar Sozinho acompanha o descobrimento da sexualidade de um garoto cego, Leonardo (Guilherme Lobo), que busca encontrar seu lugar no mundo, após conhecer o recém chegado na escola, Gabriel (Fabio Audi).

Filmes inspiradores – Antes de se tornar longa-metragem, Hoje eu Quero Voltar Sozinho era um curta, intitulado Eu não quero voltar sozinho, que pode ser assistido completo no canal oficial do filme, no Youtube:

