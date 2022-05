Temperatura Máxima exibe hoje o filme Procurando Dory, domingo

Após o Esporte Espetacular, a Temperatura Máxima hoje, domingo, 1 de maio, vai exibir “Procurando Dory”, às 12h30. A duração original total do filme é de 1h 37m.

Procurando Dory é o décimo sétimo longa-metragem da Pixar . É a continuação de Procurando Nemo . Foi lançado nos cinemas em 17 de junho de 2016 , e celebra o 30º aniversário da Pixar.

O filme em si ganhou muitos prêmios, arrecadou mais de US$ 1 bilhão em todo o mundo, tornando-se o segundo filme da Pixar a cruzar essa marca depois de Toy Story 3 , de 2010 . O filme é estrelado pelas vozes de Ellen DeGeneres , Albert Brooks , Hayden Rolence , Ed O’Neill , Kaitlin Olson , Ty Burrell , Diane Keaton e Eugene Levy .

Qual o filme da Temperatura Máxima hoje, domingo?

O filme da Temperatura Máxima hoje, domingo, é o “Procurando Dory”, um peixe azul de olhos arregalados que sofre de perda de memória a cada 10 segundos ou mais. A única coisa que ela pode lembrar é que de alguma forma ela se separou de seus pais quando criança. Com a ajuda de seus amigos Nemo e Marlin, Dory embarca em uma aventura épica para encontrá-los. Sua jornada a leva ao Marine Life Institute, um conservatório que abriga diversas espécies oceânicas.

Procurando Dory

Título Original: Finding Dory

País de Origem: Americana

Ano de Produção: 2016

Diretor: Angus Maclane; Andrew Stanton.

Classe: Comédia

Veja o trailer do filme da Temperatura Máxima hoje:

Qual a programação da Globo hoje, 1 de maio

04:20 Corujão II – Todas As Garotas Do Presidente

05:40 Santa Missa

06:35 Globo Comunidade

07:05 Pequenas Empresas & Grandes Negócios

07:50 Globo Rural

09:10 Auto Esporte

09:45 Esporte Espetacular

13:00 Temperatura Máxima – Procurando Dory

14:20 The Voice Kids

15:50 Futebol

18:00 Domingão Com Huck

20:30 Fantástico

23:25 Domingo Maior – Corra!

01:10 Cinemaço – Adrenalina 2 – Alta Voltagem

02:40 Corujão I – Em Busca Da Verdade

