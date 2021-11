Temperatura Máxima hoje (21/11) vai passar ‘Pantera Negra’

Após o Esporte Espetacular, a Temperatura Máxima hoje, domingo, dia 21/11, vai exibir a ação “Pantera Negra”, às 12h30. O elenco conta com Chadwick Boseman (in memorian) e a duração original total do filme é de 2h15 .

T’Challa, herdeiro do reino oculto, mas avançado de Wakanda, deve dar um passo adiante para conduzir seu povo a um novo futuro e deve enfrentar um adversário do passado de seu país.

Qual o filme da Temperatura Máxima hoje, domingo?

A Globo vai passar na Temperatura Máxima hoje o filme Pantera Nega, da Marvel. Após a morte do rei T’Chaka, o príncipe T’Challa retorna a Wakanda para a cerimônia de coroação.

Nela são reunidas as cinco tribos que compõem o reino, sendo que uma delas, os Jabari, não apoia o atual governo. T’Challa logo recebe o apoio de Okoye, a chefe da guarda de Wakanda, da irmã Shuri, que coordena a área tecnológica do reino, e também de Nakia, a grande paixão do atual Pantera Negra, que não quer se tornar rainha. Juntos, eles estão à procura de Ulysses Klaue, que roubou de Wakanda um punhado de vibranium, alguns anos atrás.

Informações da Temperatura Máxima

Título Original Black Panther

Elenco Chadwick Boseman, Michael B. Jordan, Lupita Nyong’o, John Kani, Andy Serkis, Danai Gurira, Letitia Wright

Direção Ryan Coogler

Nacionalidade Americana

Gênero Ação

Assista o vídeo do trailer da Temperatura Máxima hoje

Qual a programação da Globo hoje 21/11/21?

14:35 Zig Zag Arena

15:50 Futebol

18:05 Domingão Com Huck

20:30 Fantástico

23:25 Domingo Maior – Caçada Ao Presidente

00:55 Cinemaço – O Sequestro Do Metrô 1 2 3

02:45 Corujao I – Tudo Que Aprendemos Juntos

