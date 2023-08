Temperatura Máxima hoje (6/8) vai passar Dumbo

Após o Esporte Espetacular, a Temperatura Máxima hoje, domingo, dia 6/8, vai exibir o clássico da Disney "Dumbo" de xx, às 12h30 (de Brasília). O filme live-action é de 2019 e promete levar doçura ao público neste fim de semana.

Veja o jogo da Globo hoje

Qual o filme da Temperatura Máxima hoje, domingo?

O filme Dumbo é a versão live-action do diretor Tim Burton do clássico animado de 1941 da Disney sobre o elefante voador favorito de todos os tempo. Esta versão - estrelada por Colin Farrell , Michael Keaton e Danny DeVito- mantém o espírito do original, enquanto expande seu enredo para temas mais sombrios.

O proprietário do circo, Max Medici, alista uma ex-estrela e seus dois filhos para cuidar de Dumbo, um bebê elefante nascido com orelhas grandes. Quando a família descobre que o animal pode voar, ele logo se torna a atração principal - atraindo grande público e revitalizando o circo decadente. A habilidade mágica do elefante também chama a atenção de VA Vandevere, um empresário que quer apresentar Dumbo em seu mais recente e grandioso empreendimento de entretenimento.

Elenco do filme da Temperatura Máxima de hoje

Michael Keaton

Danny Devito

Colin Farrell

Eva Green

Dubladores:

Carlos Silveira;Dláigelles Silva;Gustavo Baroli;Marcelo Pissardini;Nina Medeiros;Shallana Costa

Direção: Tim Burton

Nacionalidade: Australiana

Veja o trailer do filme da Temperatura Máxima de hoje:

>> Barbie vai ficar até quando no cinema?

Qual a programação da Globo hoje 06/08/2023?

04:20 Corujão II - Letra e Música

06:00 Santa Missa

06:50 Globo Comunidade

07:20 Pequenas Empresas & Grandes Negócios

08:05 Globo Rural

09:25 Auto Esporte

10:00 Esporte Espetacular

12:30 Temperatura Máxima hoje - Dumbo

14:30 Família Paraíso

15:40 Futebol

18:05 Domingão Com Huck

20:30 Fantástico

23:35 Vai Que Cola

00:25 Domingo Maior - Um Dia Para Viver

02:00 Cinemaço - Noite Sem Fim