A Temperatura Máxima deste domingo, 22 de novembro, exibe A Mulher Rei (The Woman King), filme de ação e drama protagonizado por Viola Davis. A produção vai ao ar às 12h30, na TV Globo, e apresenta a história das Agojie, uma unidade militar formada exclusivamente por mulheres que lutou pelo Reino de Daomé, território que corresponde atualmente ao Benim, na África Ocidental.

Lançado em 2022, o filme dirigido por Gina Prince-Bythewood acompanha Nanisca, uma general responsável pelo treinamento de novas guerreiras e pela defesa do reino em meio a conflitos políticos, disputas territoriais e ameaças de invasão. A personagem é interpretada por Viola Davis, que também participou da produção do longa.

A história se passa no século XIX e mostra as combatentes enfrentando forças rivais, traficantes de pessoas escravizadas e os conflitos que ameaçavam a população de Daomé.

Quem eram as guerreiras retratadas em A Mulher Rei?

As Agojie existiram de verdade e ficaram conhecidas por integrar um dos exércitos mais temidos da África Ocidental. Registros históricos indicam que o grupo ganhou força principalmente durante o século XIX, quando o Reino de Daomé ampliou seu poder militar e territorial.

As guerreiras eram treinadas para o combate, utilizavam armas e participavam de campanhas militares. Relatos de viajantes europeus descreviam a disciplina, a resistência física e a atuação das mulheres nos confrontos, que chamaram a atenção de estrangeiros e passaram a ser comparadas às amazonas da mitologia grega.

Segundo o Smithsonian Magazine, a unidade militar chegou a reunir milhares de integrantes durante seu período de maior força. As combatentes também participavam de incursões contra territórios rivais e de operações que faziam parte da expansão do reino.

A existência das Agojie também inspirou a criação das Dora Milaje, guarda de elite feminina de Wakanda apresentada nos filmes da franquia Pantera Negra, da Marvel.

Embora o filme seja inspirado em acontecimentos e personagens históricos, a narrativa de A Mulher Rei tem liberdades dramáticas. Nanisca, interpretada por Viola Davis, e Nawi, personagem de Thuso Mbedu, foram construídas para a trama cinematográfica, embora seus nomes tenham relação com mulheres que aparecem em registros históricos sobre as Agojie.

O filme combina elementos reais, batalhas e contexto político com conflitos pessoais criados para desenvolver a história das protagonistas.

Além de Viola Davis, o filme reúne nomes conhecidos de Hollywood e de produções internacionais:

Viola Davis como Nanisca

Thuso Mbedu como Nawi

Lashana Lynch como Izogie

Sheila Atim como Amenza

John Boyega como rei Ghezo

Hero Fiennes Tiffin como Santo Ferreira

Jordan Bolger como Malik

A produção tem 2 horas e 15 minutos de duração e mistura drama histórico, ação e batalhas coreografadas para retratar a trajetória das guerreiras africanas.