Temperatura Máxima hoje exibe A Mulher Rei com Viola Davis
Filme começa após o Esporte Espetacular
A Temperatura Máxima deste domingo, 22 de novembro, exibe A Mulher Rei (The Woman King), filme de ação e drama protagonizado por Viola Davis. A produção vai ao ar às 12h30, na TV Globo, e apresenta a história das Agojie, uma unidade militar formada exclusivamente por mulheres que lutou pelo Reino de Daomé, território que corresponde atualmente ao Benim, na África Ocidental.
Lançado em 2022, o filme dirigido por Gina Prince-Bythewood acompanha Nanisca, uma general responsável pelo treinamento de novas guerreiras e pela defesa do reino em meio a conflitos políticos, disputas territoriais e ameaças de invasão. A personagem é interpretada por Viola Davis, que também participou da produção do longa.
A história se passa no século XIX e mostra as combatentes enfrentando forças rivais, traficantes de pessoas escravizadas e os conflitos que ameaçavam a população de Daomé.
Quem eram as guerreiras retratadas em A Mulher Rei?
As Agojie existiram de verdade e ficaram conhecidas por integrar um dos exércitos mais temidos da África Ocidental. Registros históricos indicam que o grupo ganhou força principalmente durante o século XIX, quando o Reino de Daomé ampliou seu poder militar e territorial.
As guerreiras eram treinadas para o combate, utilizavam armas e participavam de campanhas militares. Relatos de viajantes europeus descreviam a disciplina, a resistência física e a atuação das mulheres nos confrontos, que chamaram a atenção de estrangeiros e passaram a ser comparadas às amazonas da mitologia grega.
Segundo o Smithsonian Magazine, a unidade militar chegou a reunir milhares de integrantes durante seu período de maior força. As combatentes também participavam de incursões contra territórios rivais e de operações que faziam parte da expansão do reino.
A existência das Agojie também inspirou a criação das Dora Milaje, guarda de elite feminina de Wakanda apresentada nos filmes da franquia Pantera Negra, da Marvel.
Embora o filme seja inspirado em acontecimentos e personagens históricos, a narrativa de A Mulher Rei tem liberdades dramáticas. Nanisca, interpretada por Viola Davis, e Nawi, personagem de Thuso Mbedu, foram construídas para a trama cinematográfica, embora seus nomes tenham relação com mulheres que aparecem em registros históricos sobre as Agojie.
O filme combina elementos reais, batalhas e contexto político com conflitos pessoais criados para desenvolver a história das protagonistas.
Além de Viola Davis, o filme reúne nomes conhecidos de Hollywood e de produções internacionais:
- Viola Davis como Nanisca
- Thuso Mbedu como Nawi
- Lashana Lynch como Izogie
- Sheila Atim como Amenza
- John Boyega como rei Ghezo
- Hero Fiennes Tiffin como Santo Ferreira
- Jordan Bolger como Malik
A produção tem 2 horas e 15 minutos de duração e mistura drama histórico, ação e batalhas coreografadas para retratar a trajetória das guerreiras africanas.