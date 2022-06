Tenório rouba Zé Leôncio? Vilão planeja golpe e Alcides se dá mal

Tenório (Murilo Benício) vai planejar mais uma vilania nos próximos capítulos de Pantanal. O pai de Guta (Julia Dalavia) vai fazer uma revelação para Alcides (Juliano Cazarré) e juntos eles irão armar um plano contra Levi (Leandro Lima) e o protagonista. Tenório rouba Zé Leôncio (Marcos Palmeira)?

Tenório rouba Zé Leôncio nos próximos capítulos de Pantanal

No capítulo desta segunda-feira, 6, Tenório irá dizer para Alcides que sabe quem ele é. Para quem não se lembra, o peão revelou para Juma (Alanis Guillen) e Levi que ele é filho do fazendeiro que matou os irmãos da menina-onça no Sarandi.

Assim como a protagonista e Muda (Bella Campos), ele busca vingança contra Tenório, o verdadeiro responsável pela tragédia que aconteceram com suas famílias. Ele trabalha na fazenda do marido de Maria Bruaca (Isabel Teixeira) para conseguir executar sua vingança sem que o vilão desconfie.

No entanto, após Tenório dizer que sabe quem ele é, o vilão irá propor um acordo contra José Leôncio e Levi. No entanto, ele só faz isso para evitar que Alcides cumpra a vingança e para se livrar da morte. O que o peão não imagina é que o pai de Guta está mal-intencionado e ele pode se dar mal nessa.

Tenório vai tentar roubar parte do gado de José Leôncio com a ajuda de Alcides. Levi, no entanto, vai ficar desconfiado do interesse repentino do peão pelos animais.

Na terça, Tenório e Alcides continuam acertando os detalhes sobre o roubo do gado e a morte de Levi. Porém, o plano não sairá como planejado. Isso porque no final da semana, o personagem de Juliano Cazarré vai confessar para Levi que o marido de Maria Bruaca mandou que ele o matasse em troca de terras no Sarandi. Furioso com o que ouviu, Levi atira em Alcides.

Alcides morre em Pantanal?

Alcides não morre em Pantanal. Ele terá um final feliz ao lado de Maria Bruaca mais adiante na novela.

Depois que Levi atira em Alcides, o peão mente para Juma e, sem saber que o colega está vivo, diz para a jovem que foi Tenório quem matou o funcionário da fazenda. O peão ainda vai se negar a ir embora da tapera e enfrentará a menina-onça.

Levi tenta atirar em Juma, mas ela consegue desarmá-lo, obrigando-o a deixar a tapera. Enquanto isso, na fazenda de Tenório, Alcides contará para Maria Bruaca que o colega tentou matá-lo.

Nas próximas semanas, será Levi quem vai ter um final trágico. Ele tentará abusar de Muda mais uma vez e acabará caindo em um rio cheio de piranhas durante um confronto contra Tibério (Guito) e Trindade (Gabriel Sater) – se o autor seguir o roteiro original. É possível que as cenas sofram alterações.

Já Alcides vai se recuperar do tiro que levou de Levi. Ele ficará cada vez mais próximo de Maria Bruaca, de quem se tornará amante. No final da trama, o peão será castrado por Tenório mas sobreviverá matar para matar o rival.

+ Zuleica Pantanal 1990: por onde anda Rosamaria Murtinho