Téo morre em Mulheres Apaixonadas?

Uma das sequências mais famosas de Mulheres Apaixonadas e que marcou os fãs da novela de Manoel Carlos foi um embate entre bandidos e a polícia no Leblon, que acaba atingindo Téo (Tony Ramos) e Fernanda (Vanessa Gerbelli). Téo morre? Saxofonista leva tiro na cabeça, mas sobrevive. Já Fernanda tem fim trágico.

O que acontece com Téo na novela Mulheres Apaixonadas?

Durante um dia aparentemente comum, Téo e Fernanda estão a caminho do trabalho no carro do músico, mas a dupla fica presa em um tiroteio depois que criminosos que assaltaram um mercado são perseguidos pela polícia. Sem ter para onde fugir e desesperados com os barulhos dos tiros, a dupla resolve deixar o veículo e correr, mas não chega longe. Téo é o primeiro atingido, ele leva um tiro na cabeça e automaticamente cai e logo em seguida Fernanda leva dois tiros, sendo um deles no peito.

Ambas são levados com urgência para o hospital e são atendidos. O ferimento de Téo na cabeça é grave e a cirurgia pela qual precisa passar pode lhe custar a vida. A situação causa alvoroço no hospital, já que quem vai atender o músico é o médico Cesar (José Mayer), um dos melhores do ramo, mas namorado de Helena no passado e que foi traído pela personagem de Christiane Torloni justamente com Téo.

Laura (Carolina Kasting) tenta impedir o médico de realizar a cirurgia devido ao passado que paciente e médico dividem, já que se o ex de Helena morrer Cesar pode ser acusado de negligência ou coisa pior. No entanto, passado o estresse, o cirurgião faz o que tem que ser feito e Téo sobrevive.

Enquanto isso, Fernanda morre. A mãe de Salete (Bruna Marquezine) passa por uma cirurgia ao chegar no hospital, mas seu estado piora, ela não aguenta seus ferimentos e falece. Antes de dar seus últimos suspiros, ela consegue pressentir que seu fim está próximo e por isso confessa para Helena que é a mãe biológica de Lucas (Victor Cugula). Téo não consegue ir ao enterro da mulher, pois permanece internado depois de sua cirurgia.

Téo passa por um processo de fisioterapia e recuperação no hospital, e consegue se curar. Ele sai do hospital e retoma sua vida. Nesta nova fase, ele tenta ser presente para Salete, que agora é órfã e é cuidada pela avó Inês (Manoelita Lustosa). Porém, ele tem dificuldade em interagir com a menina, já que Inês tenta controlar os encontros dos dois e usa a garota para tentar extrair dinheiro dele.

Essa situação só muda nos últimos capítulos da novela Mulheres Apaixonadas, depois de uma visita do personagem de Tony Ramos para Salete. O saxofonista reclama para Vilma (Cristina Fagundes), amiga e vizinha de Fernanda, sobre as atitudes da avó da menina e a mulher revela que a ex-garota de programa acreditava que Salete era filha de Téo, assim como Lucas. Ele então faz um teste de DNA e após comprovado a paternidade, leva Salete para morar com ele.

Téo fica com quem em Mulheres Apaixonadas?

Téo não termina a novela Mulheres Apaixonadas sozinho e conquista o coração de Laura. Depois do divórcio com Helena e a morte de Fernanda, ele se aproxima da assistente de Cesar durante o seu tempo de recuperação no hospital. Depois que ele volta para casa, os dois saem juntos, Laura interage com Lucas e Salete e vira uma parte da vida de Téo.

Nos últimos capítulos da trama, o ex-marido de Helena fala para a moça sobre sua felicidade por tela conhecido e a personagem de Carolina Kasting se declara, dizendo que o saxofonista lhe devolveu a esperança de amar novamente e ser feliz. Eles então se beijam e selam o relacionamento.

Nas cenas finais do casal, eles aparecem juntos na formatura dos alunos da Escola Ribeiro Alves, após Téo conseguir o resultado do teste de DNA. Ele tem um embate com Inês e revela que cuidará da menina dali em diante.

