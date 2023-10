Fernanda morre em Mulheres Apaixonadas com cena polêmica

Quem assistiu a Mulheres Apaixonadas em 2003 ou as reprises do folhetim de Manoel Carlos nas duas últimas décadas deve se lembrar que Fernanda morre na trama. A despedida de personagem de Vanessa Gerbelli mexeu com os telespectadores e fez barulho no país. O momento será exibido mais uma vez, na atual transmissão do Vale a Pena Ver de Novo.

Como foi morte de Fernanda em Mulheres Apaixonadas

Mãe de Salete, Fernanda é baleada na novela Mulheres Apaixonadas durante troca de tiros entre a polícia e bandidos no Leblon. Na cena, ela é Téo estão dentro do carro do músico, e ele conversa com a moça sobre a decisão de contar a Helena que Lucas é seu filho de sangue, fruto do relacionamento com a ex-garota de programa.

No trajeto, ela pede para Téo deixa-lá em um banco para que ela possa pagar uma conta. Ele entra em uma rua do bairro e enfrenta um congestionamento. Ao mesmo tempo, eles começam a escutar as sirenes da polícia. O músico tem flashs com Salete chorando e com medo de perder a mãe.

Fernanda e Téo ficam presos no carro durante o tiroteio e, com medo, resolvem fugir do local a pé. Porém, eles não vão muito longe. O ex-marido de Helena é atingido na cabeça e logo cai no chão. Fernanda se desespera, começa a gritar e logo em seguida também é atingida no peito.

Ambos são levados ao hospital, mas Fernanda acaba morrendo. A mãe de Salete (Bruna Marquezine) fica algum tempo no hospital após o tiroteio e percebe que está próximo da morte, por isso resolve se despedir da filha e confessar seu maior segredo para Helena. Já Téo sobrevive após uma cirurgia na cabeça.

No capítulo 163, depois de dar um último beijo em Salete, Fernanda chama por Helena e conta para a professora que é mãe biológica de Lucas (Victor Cugula). Antes de seus últimos suspiros, ela se desculpa e pede que Helena continue amando o garoto. Ela confessa que nunca deixou Téo contar a verdade, pois tinha medo da reação de Helena. Após se confessar, Fernanda morre, deixando Helena em choque e ainda com muitas dúvidas.

Após a morte de Fernanda, Salete fica sob os cuidados da avó Inês (Manoelita Lustosa), que é uma verdadeira bruxa com a menina. Além de ser má, ela ainda priva a garota de ver Téo e Lucas e usa Salete para conseguir dinheiro com o músico. É só nos últimos capítulos da trama de Mulheres Apaixonadas que esta história ganha uma reviravolta. Téo descobre por meio de Vilma (Cristina Fagundes), amiga de Fernanda, que pode ser pai de Salete e então faz um teste de DNA. com o resultado positivo, ele tira a menina das mãos da avó megera e a leva para morar com ele.

Curiosidades sobre a cena de Mulheres Apaixonadas

A cena em que Fernanda é baleada na novela Mulheres Apaixonadas é uma das mais emblemáticas da trama de Manoel Carlos e não foi filmada em estúdio, por isso muita gente pode assistir tudo de perto. Com uma produção que reuniu mais de 400 profissionais, foram cinco dias entre os ensaios e a gravação para que a cena fosse enfim finalizada, de acordo com dados oficiais da TV Globo.

À época, o Fantástico fez uma reportagem sobre o assunto e mostrou os curiosos que estavam espalhados pelas calçadas do Leblon para assistir a filmagem. Todos respeitaram os pedidos do diretor Rogério Gomes por silêncio e após a cena em que Fernanda e Téo são baleados, os atores foram ovacionados pelo público.

No dia em que foi ao ar o capítulo 150, do tiroteio, no dia 9 de agosto de 2003, o episódio foi um sucesso de audiência. O Estadão noticiou na época que foram 48 pontos média e 56 pontos de pico na Grande São Paulo, se igualando aos números de audiência do capítulo em Heloísa (Giulia Gam) atacou Sérgio (Marcello Antony) com uma faca, durante um de seus maiores surtos na novela.

Cena foi importante durante discussão do desarmamento

Além da importância da cena para a trama da novela e consequentemente a confissão de Fernanda sobre a origem de Lucas, a situação mostrada no folhetim também foi importante para as discussões sobre o porte de arma no Brasil na vida real.

Enquanto o assunto era debatido na novela, ele também tramitava no Congresso, em um projeto de lei que discutia o processo de obtenção de permissão de compra e porte de armas no país. O folhetim da Globo até gravou cenas em uma passeada antiarmas, o Brasil Sem Armas, que ocorreu em setembro daquele ano.

O folhetim de Manoel Carlos foi finalizado em outubro de 2003 e dois meses mais tarde, o Estatuto do Desarmamento foi aprovado no Congresso Nacional. Em 2021, ele sofreu algumas alterações durante a gestão do governo de Jair Bolsonaro, que flexibilizou algumas normas do Estatuto, como o limite de armas e munições por cidadão, entre outros.

Outros assuntos importantes também foram discutidos durante a exibição da novela Mulheres Apaixonadas, como a violência doméstica e também os direitos dos idosos. Em 2003, a lei Maria da Penha ainda não existia - ela só foi sancionada em 2006 - e o Estatuto do Idoso só se tornou lei em outubro daquele ano, mês em que a novela foi finalizada. Na trama, Raquel (Helena Ranaldi) apanhava do marido e o casal Leopoldo (Oswaldo Louzada) e Flora (Carmem Silva) eram maltratados pela neta Dóris (Regiane Alves).

Quem também morre em Mulheres Apaixonadas

Fernanda não é a única que morre na novela Mulheres Apaixonadas. Depois de sua partida, os personagens da trama lidam com uma tragédia nos capítulos finais do folhetim. O jovem Fred, aluno de Raquel e que tem um romance com a professora, é sequestrado pelo marido abusivo dela, Marcos (Dan Stulbach).

O garoto fica sob a mira de uma arma e tenta tomar o controle do veículo em que está preso com o vilão, mas o carro acaba caindo de um ribanceira e Fred morre. Assim como Fred, Marcos também não sobrevive. Raquel fica sozinha, mas com um bebê de Fred em sua barriga como lembrança do rapaz.

O enterro do jovem é realizado próximo as cenas finais do folhetim de Manoel Carlos, com a presença dos alunos e funcionários da Escola Ribeiro Alves, e discurso de Marcinha (Pitty Webo), garota que o amou durante toda a história, mas nunca teve uma chance com ele. Pouco depois, na formatura do colégio, ele é homenageado na cerimônia.

