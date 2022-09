Terê de Alma Gêmea: como está o ator Davi Lucas hoje

Personagem chamou atenção do público e jovem fez carreira na Globo.

Conhecido nas telinhas por seu trabalho em novelas da TV Globo, Davi Lucas fez sua estreia no mundo dos folhetins como o Terê de Alma Gêmea. O personagem era um menininho de apenas 10 anos que encantou o público no folhetim de Walcyr Carrasco ao fazer amizade com a protagonista Serena. Hoje, o famoso resolveu se afastar da atuação e deu início a uma carreira em outra área.

+Qual novela vai substituir Alma gêmea no Viva em 2022

Por onde anda Davi Lucas, o Terê de Alma Gêmea?

Davi Lucas, o Terê de Alma Gêmea, hoje tem 27 anos de idade e não é mais ator. O carioca resolveu deixar de lado o trabalho na televisão para se dedicar a outra profissão, a de psicólogo. Além disso, ele empreende e também trabalha com as redes sociais. Em sua conta oficial no Instagram, Davi explica métodos como Terapia Cognitivo Comportamental, fala sobre ansiedade, TOC, TDAH, oferece aulões, informações sobre eventos, entre outros pontos importantes da área.

No Instagram, o jovem tem 112 mil seguidores. No Tiktok, ele tem 48 mil fãs e mais de 500 mil curtidas. Em ambas as redes, o psicólogo disponibiliza um link que direciona para um número de Whatsapp que permite marcar uma primeira sessão online com Davi. Também há um link para quem quer ficar informado sobre novidades dos materiais, eventos, entre outros, oferecidos pelo carioca.

Em entrevista que cedeu para a revista Quem, em agosto de 2022, Davi Lucas explicou que se sente mais feliz e realizado hoje em dia e que não pretende mais voltar a atuar. O último trabalho do Terê de Alma Gêmea foi no filme Fala Sério, Mãe!, de 2017. Ele fez uma pequena participação e depois nunca mais deu às caras no cinema.

Já na televisão, a última novela de Davi Lucas foi Êta Mundo Bom, de 2016, que depois foi reprisada no Vale a Pena Ver de Novo em 2020. Em 2021, ele também apareceu nas telinhas do Vale a Pena Ver de Novo com a reprise de Tititi, obra de 2010/2011 em que Davi interpretou Luis Felipe Spina.

Antes disso, ele atuou em Malhação (2012 – 2014) e Fina Estampa (2011), além de aparecer como o personagem Espeto em um de seus trabalhos mais famosos da carreira, a novela Caras & Bocas (2009 – 2010). Ele também atuou em Beleza Pura (2008).

Alma Gêmea foi a primeira novela de Davi, que antes de estrear no folhetim de Walcyr Carrasco, havia atuado apenas na série O Pequeno Alquimista (2004), como o personagem Matias.

Quem foi o final de Terê na novela

Apelidado de Terê, o nome do menino era Terêncio Souza Dias. Ele era um garotinho de rua que sempre andava acompanhado de um cachorrinho vira-lata chamado Joli. Durante a trama, o menino acaba se tornando amigo de Serena (Priscila Fantin), que o ajuda a comer e ter um teto para morar.

Os dois passam a compartilhar experiências e o menino muda de vida, também sendo de grande ajuda para a moça durante vários momentos. Com um bom coração, na nova etapa de sua vida, ele conhece a leitura e vira um apaixonado pelos livros.

No final da novela, quando há um salto de 15 anos, Terê de Alma Gêmea consegue realizar um grande sonho e se torna um escritor. Ele aparece no último capítulo sendo aplaudido no lançamento de seu livro, intitulado Alma Gêmea. Para viver o personagem mais velho, Davi Lucas foi substituído pelo ator Ângelo Paes Leme, que aparece apenas neste episódio.

Leia também

Final novela Alma Gêmea: quem fica com quem no desfecho do folhetim?