Qual novela vai substituir Alma gêmea no Viva em 2022

O folhetim de Walcyr Carrasco sobre o amor de Rafael (Eduardo Moscovis) e Serena (Priscila Fantin) – reencarnação da esposa do botânico – está no ar no canal Viva desde janeiro de 2022. Agora, o folhetim se aproxima de sua reta final e o público quer saber qual novela vai substituir Alma gêmea no Viva. A previsão atual é que a produção de 2005 ganhe como substituta uma obra do autor Gilberto Braga.

Qual novela vai substituir Alma gêmea no Viva a partir de outubro

Força de um Desejo é qual novela vai substituir Alma gêmea no Viva, segundo a colunista Patrícia Kogut, do O Globo. A informação ainda não foi confirmada pela emissora do Grupo Globo. Ainda segundo a jornalista, espera-se que o folhetim de Walcyr Carrasco seja substituído pela novela de época ainda em 2022, a partir do dia 24 de outubro.

De Gilberto Braga, que faleceu em outubro de 2021, Força de um Desejo ganhou a co-autoria de Alcides Nogueira e foi ao ar originalmente entre maio de 1999 e janeiro de 2000 na faixa das 18h. O total de capítulos foi de 227.

A trama de qual novela vai substituir Alma gêmea no Viva foi inspirada por três romances do visconde de Taunay, A Retirada da Laguna, Inocência e A Mocidade de Trajano, e era ambientada na segunda metade do século XIX. A história mostra um romance impossível entre Inácio (Fábio Assunção) e Esther Delamare (Malu Mader), dona do bordel mais famoso da Corte.

Os dois se conhecem quando o rapaz vai estudar direito no Rio de Janeiro. Porém, ele retorna para a fazenda de Ouro Verde em que cresceu quando descobre que a mãe, que é muito maltratada pelo marido, está doente.

Apesar do romance ser interrompido pela doença da mãe de Inácio, ele tem planos de retornar à Corte para se casar com Esther. No entanto, o casal é vítima das intrigadas de uma megera, Idalina (Nathalia Timberg).

Relembre a abertura de Força de um Desejo:

Autor Gilberto Braga

Carioca nascido em novembro de 1945, Gilberto Braga morreu aos 75 anos, em outubro de 2021, vítima de complicações por conta de uma infecção sistêmica. Ele foi um dos nomes mais importantes da história da dramaturgia da Rede Globo. O autor estreou na emissora em 1972, quando trabalhou na adaptação de A Dama das Camélias, obra de Alexandre Dumas Filho, que tinha Glória Menezes como atriz protagonista.

Dois anos depois, após já ter participado de vários projetos como séries e telefilmes, ele trabalhou em sua primeira novela para o canal, Corrida do Ouro, em que foi co-autor de Lauro César Muniz e Janete Clair. De 1976 a 1977, ele lançou uma de suas obras mais famosas e um clássico, A Escrava Isaura. Este foi o primeiro grande sucesso do autor de qual novela vai substituir Alma gêmea no Viva em outubro de 2022.

Depois, ele trabalhou em Dona Xepa (1997) e em 1998, estreou no horário nobre da emissora, com a novela Dancin’Days. Nos anos seguintes, vieram outras produções que ficaram famosas, como Água Viva (1980), Louco Amor (1983) e Corpo a Corpo (1984).

Em 1986, Gilberto passou a trabalhar em minisséries para a emissora e então surgiu o sucesso Anos Dourados. Em 1988, ao lado dos autores , Aguinaldo Silva e Leonor Bassères, ele lançou um dos maiores sucessos da Globo, Vale Tudo. Na novela, a personagem Odete Roitman (Beatriz Segall) era assassinada nos capítulos finais da trama e todos queriam saber quem era seu assassino.

Nos anos seguintes, ele também se envolveu com Anos Rebeldes (1992), Pátria Minha (1995), Labirinto (1998) e então lançou Força de Um Desejo (1999 – 2000), qual novela vai substituir Alma gêmea no Viva em 2022.

Em seguida, ele lançou mais sucessos, Celebridade (2003 – 2004), Paraíso Tropical (2007), Insensato Coração (2011), entre outras. A última novela de Gilberto Braga foi Babilônia, folhetim de 2015, que foi ao ar na faixa das 21h da Globo, tinha a atriz Gloria Pires, mais Adriana Esteves e Camila Pitanga no elenco principal e a co-autoria de Ricardo Linhares e João Ximenes Braga.

Leia também

Estreias do Viva em setembro de 2022: programação do novo mês