Oto? Quem Moretti atropela na novela Travessia

A rivalidade de Oto e Moretti vai se estreitar nos próximos capítulos da novela Travessia. O empresário vai ultrapassar os limites e tentará matar o hacker, porém, errará o alvo. Quem Moretti atropela? Uma pessoa que não tem nada a ver com a discussão entre a dupla acabará sendo vítima do vilão.

Moretti tenta matar Oto na novela Travessia

Nos próximos capítulos de Travessia, Moretti vai bater com seu carro em um desconhecido. Ele pensará que está atropelando Oto, mas acabará se confundindo e acertando outro homem. O atingido não será ninguém importante da trama e nem é citado por nome nos resumos do folhetim.

Tudo ocorre porque o vilão descobre que Oto está namorando com Brisa e por isso decide acabar com o hacker. No capítulo da próxima terça-feira, dia 6 de dezembro, o empresário dará às caras pela Vila Isabel. Helô vai estranhar a aparição do empresário por lá e mandará Brisa ficar longe do mau-caráter.

Neste mesmo capítulo, o ricaço vai atropelar um homem de propósito. Para quem ficar na dúvida sobre quem ele atropela, será um homem qualquer, que ao que tudo indica nunca apareceu na novela antes. O empresário vai se confundir e pensará que o rapaz é Oto e por isso o atingirá.

Ele só descobrirá que acertou a pessoa errada no capítulo seguinte, do dia 7 de dezembro, quarta-feira. Pelo que mostram os resumos, o jovem atropelado irá sobreviver. Rudá (Guilherme Cabral) vai encontrar um pedaço de tecido manchado no carro e depois verá o padrasto limpando vestígios do atropelamento do veículo.

Helô (Giovanna Antonelli) entrará em cena e convencerá Oto a prestar uma queixa contra o patrão. O empresário receberá uma intimação da justiça e será obrigado a comparecer a delegacia no capítulo do dia 9 de dezembro, sexta-feira. Ele ficará frente a frente com Helô, que alertará que o mau-caráter está em sua mira.

No capítulo seguinte, do dia 10 de dezembro, sábado, Stenio (Alexandre Nero) também aparecerá no jogada e deixará claro para Moretti que sabe que foi ele quem atropelou o rapaz que pensava ser Oto.

Veja como o empresário descobriu a relação de Oto e Brisa depois de seguir os passos do hacker na novela Travessia:

Afinal, por que Moretti não quer que Oto fique com Brisa?

O ex-sócio de Guerra está furioso e tem perseguido Oto desde que descobriu que o hacker está namorando com Brisa. Mas afinal, por que a intromissão na vida de Oto? Entre o público, muita gente não entende a implicância do empresário com a lavadeira.

O motivo é o seguinte. Oto é hacker e realizou algumas atividades ilegais para o vilão. Uma delas foi feita no Maranhão e a passagem de Oto por lá deveria permanecer em segredo, para que tanto ele quanto o empresário não tenham problemas com a justiça mais tarde.

No entanto, Oto conheceu Brisa no Maranhão, quando a moça entrou no porta-malas de seu carro para escapar da multidão enfurecida que a acusava de ser uma sequestradora de crianças. Brisa é testemunha que Oto esteve no local enquanto realizada uma atividade ilegal para Moretti, mesmo que ela nem saiba nada sobre o trabalho obscuro do namorado.

Além disso, mais tarde, Oto e Brisa acabaram sendo presos. O momento ocorreu depois que os dois viajaram juntos de carro do Maranhão até o Rio de Janeiro. O empresário queria que Oto não estivesse envolvido de nenhuma forma com a moça e mandou que o hacker a esquecesse. Mesmo assim, Oto ajudou a moça a sair da cadeia e pouco depois começou a namorar com ela.

