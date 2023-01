Quando começa The Masked Singer em 2023?

Em breve, o The Masked Singer Brasil retorna para a programação de domingo da TV Globo e será dada a largada para o público descobrir quem são os artistas por trás das fantasias. O reality show continua sendo apresentado por Ivete Sangalo e ganhará dois novos jurados.

O The Masked Singer 2023 volta no dia 22 de janeiro com uma nova temporada. A exibição da edição será aos domingos pelo segundo ano seguido.

O horário ainda não aparece na programação online da Globo, mas pode-se prever que os episódios devem começar entre 15h30 e 15h45, faixa de horário do reality show no ano passado. A primeira edição do programa foi a única que ia ao ar nas noites de terças-feiras.

A atração terá novamente Ivete Sangalo como a apresentadora. Quem perder a exibição ao vivo do reality show nas telinhas da Globo, poderá acompanhar tudo pela Globoplay mais tarde. Trechos das apresentações musicais também costumam ser postadas no Youtube e redes sociais do The Masked Singer Brasil.

Jurados do The Masked Singer 2023

A nova temporada trará novidades na banca de jurados, que agora terá a apresentadora Sabrina Sato e o ator Mateus Solano. Eles entram nos lugares de Tatá Werneck e Rodrigo Lombardi.

Sabrina Sato deixou a Record oficialmente em março de 2022. Ela começou anunciou em janeiro do ano passado que estaria a frente de um programa na GNT, mas que o contrato com a emissora de Edir Macedo ainda existia. Porém, poucos meses depois, ela anunciou sua saída definitiva do canal após 8 anos.

A famosa de 41 anos de idade ficou conhecida no Brasil ao participar do BBB 3. Em seguida, ela trabalhou nas emissoras Rede TV e Band, até que migrou para a Record TV, em que ganhou seu próprio programa e apresentou os realities Game dos Clones, A Ilha e Made in Japão. Com o contrato com a Globo em 2022, ela passou a trabalhar principalmente na GNT.

Mateus Solano, de 41 anos, é ator há muitos anos e já esteve em diversas produções da emissora, como as marcantes Amor à Vida (2011 - 2013), A Dona do Pedaço (2019), Pega Pega (2017 - 2018), Paraíso Tropical (2007), entre outras.

Recentemente, o famoso interpretou o médico Guilherme na novela Quanto Mais Vida Melhor, que ficou de novembro de 2022 a maio de 2023 nas telinhas.

A atriz Taís Araújo, de 44 anos, que atualmente estrela a novela Cara e Coragem na faixa das 19h, e o humorista e ator Eduardo Sterblitch, de 35 anos, continuam na bancada de jurados. Ambos participam do reality show desde o ano de estreia.

Quem já venceu o programa da Rede Globo?

A primeira edição de The Masked Singer no Brasil foi vencida por Priscilla Alcantara, que usava a fantasia de unicórnio. Ela não foi uma grande surpresa para o público, que já cogitava o nome da famosa nas redes sociais por conhecer a voz da cantora. Nicolas Prattes foi o segundo colocado

Em 2022, o vencedor da temporada foi David Junior, que usava a fantasia do Dragão e derrotou Thiago Fragoso, o Camaleão.

Também participaram das temporadas anteriores os artistas:

2021

Cris Vianna: Arara

Sidney Magal: Dogão

Renata Ceribelli: Brigadeiro

Marcelinho Carioca: Coqueiro

Marrone: Boi-Bumbá

Alexandre Borges: Onça Pintada

Sandra de Sá: Girassol

Sérgio Loroza: Astronauta

Mart'nália: Jacaré

Jéssica Ellen: Gata Espelhada

Assista a final da temporada:

2022

Lucy Alves: Leoa

Gretchen: Rosa

Dudu Nobre: Bebê

Letícia Colin: Motoqueira

Beto Barbosa: Boto

Heloísa Périssé: Coxinha

Juan Paiva: Robô

Daiane dos Santos: Ursa

Amaral: Cachorro

Aline Wirley: Caranguejo

Thaeme: Borboleta

Negra Li: Pavão

MC Guimê & Lexa: Lampião & Maria Bonita

Isabel Fillardis: Abacaxi

Confira a final de 2022:

