Resumo da novela Travessia: 5 acontecimentos entre 05 e 10 de dezembro

O resumo da novela Travessia desta semana promete ainda mais emoções na trama das nove. O público vai acompanhar Leonor (Vanessa Giácomo) se tornando funcionária de Guerra (Humberto Martins), um atropelamento causado por Moretti (Rodrigo Lombardi) e a continuação da briga entre Brisa (Lucy Alves) e Ari (Chay Suede) pela guarda de Tonho (Vicente Alvite).

Leonor começa a trabalhar na empresa de Guerra - Resumo da novela Travessia

Depois de tanto tempo vivendo às custas da tia Cotinha (Ana Lucia Torre), Leonor finalmente vai arranjar um emprego. A mulher irá conversar com Guerra e relembrará os velhos tempos em que os dois eram amigos. Ela também pedirá um emprego para o ricaço, que lhe dará uma oportunidade de corretora na empresa. As cenas estão previstas para começarem a ir ao ar na segunda-feira, 5.

Além disso, ela continuará estranhando o fato de Caíque (Thiago Fragoso) não demonstrar interesse em transar com ela e "fugir" toda vez que o clima entre os dois começa a esquentar.

A partir de quarta-feira, 7, Leonor vai tentar novamente ficar sozinha com o namorado e o convidará para passar um final de semana em Angra dos Reis. No entanto, a viagem não sairá como planejada.

Moretti atropela homem acreditando ser Oto

Moretti armará um plano para se livrar de Oto (Rômulo Estrela) após descobrir que o hacker está namorando Brisa (Lucy Alves). Quem alertará o rapaz será Stenio (Alexandre Nero), que dirá ao personagem de Rômulo Estrela que ele e a namorada estão correndo perigo. O advogado recomendará que o casal termina o relacionamento. Já Helô (Giovanna Antonelli) dirá para a mãe de Tonho se afastar de Moretti caso ele apareça de novo em Vila Isabel.

Em cenas previstas para irem ao ar na terça-feira, Moretti atropelará um homem propositalmente acreditando ser Oto. Rudá (Guilherme Cabral) vai encontrar um pedaço de tecido manchado no carro de Moretti e conclui que o padrasto atropelou alguém. O garoto também vai espreitar o empresário limpando os vestígios do atropelamento. Será apenas no capítulo de quinta que o marido de Guida (Alessandra Negrini) descobrirá que feriu o homem errado.

Oto termina com Brisa - Resumo da novela Travessia

Depois das recomendações de Helô e Stenio e o atropelamento cometido por Moretti, Oto não verá outra escolha a não ser terminar com sua amada, mesmo que isso lhe doa, de acordo com o resumo da novela Travessia.

No capítulo de quarta-feira, 7, o hacker dirá para a maranhense que eles terão que se afastar por um tempo. A lavadeira não entenderá o motivo do término, apesar do rapaz afirmar que a ama.

Será somente no capítulo de sexta-feira, 9, que o hacker explicará para sua amada o motivo de ter se afastado e pede à namorada que espere por ele.

Guerra pela guarda de Tonho continua

Ari e Brisa seguem em um imbróglio judicial pela guarda de Tonho nos capítulos desta semana. O garotinho contará para a mãe que foi orientado por Núbia (Drica Moraes) a dizer para a perita que deseja morar na casa do pai. Furiosa, a mocinha contará a Dina que comunicará ao Juiz sobre as instruções que Tonho recebeu de Núbia.

O encontro de Ari e Brisa com a psicóloga perita acontece na terça-feira, 6. O casal irá trocar farpas e vão se acusar mutualmente durante a conversa com a profissional.

A situação vai ficar ainda pior para Brisa. Isso porque Flora comunicará a Brisa que o advogado de Ari mandou a informação para o Juiz sobre sua passagem pela cadeia. Além disso, o arquiteto contará com uma carta de Talita (Dandara Mariana) a seu favor no processo.

Moretti será intimidado para ir à delegacia - Resumo da novela Travessia

O empresário da novela travessia não vai conseguir se livrar tão fácil da acusação do atropelamento. Stenio deixará a entender para Moretti que desconfia de que o empresário tenha atropelado o homem que ele pensava ser Oto. Helô também entrará no caso e fará o hacker registrar uma queixa contra o marido de Guida.

No capítulo de sexta-feira, 9, Moretti receberá uma intimação para comparecer à delegacia. Helô não vai deixar o empresário se safar dessa e fará questão de frisar que o empresário está na sua mira, deixando o personagem de Rodrigo Lombardi com muita raiva.

Já no sábado, Stenio confrontará Moretti e dirá que sabe que foi o cliente quem atropelou o rapaz que pensava ser Oto.