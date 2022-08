The Voice estreia 2022: apresentadora, jurados e quando começa

The Voice estreia está cada vez mais perto e o reality musical está cheio de novidades! Fátima Bernardes assume o comando da atração, que também conta com Thaís Fersoza como repórter de bastidores. No time de jurados, Gaby Amarantos se junta a Lulu Santos, Michel Teló e IZA.

The Voice estreia em novembro de 2022

A 11ª temporada do The Voice Brasil estreia em 15 de novembro, terça-feira, logo depois a novela das nove. Os episódios vão ar duas vezes por semana, às terças e quintas.

Quem vai apresentar a nova temporada será Fátima Bernardes. A jornalista deixou o comando do Encontro em julho deste ano após 10 anos no matinal e agora assume uma nova função na emissora. Ela substitui André Marques, que deixou a Globo neste ano. “Estou muito animada e ansiosa pelo início dessa minha primeira temporada no The Voice Brasil. Um programa que já mora no coração dos brasileiros. […] Vamos todos, no palco e em casa, nos emocionar muito”, disse ao Gshow.

Outra novidade é a chegada da atriz e influenciadora Thaís Fersoza como repórter de bastidores. A famosa, que fez sua estreia no The Voice+, agora chega para mostrar tudo o que acontece por trás das cortinas do The Voice Brasil. Ela é esposa de Michel Teló, um dos jurados do reality, com quem tem dois filhos, Melinda e Teodoro.

O time de jurados também passa por mudanças. Carlinhos Brown deixou o programa após nove anos como técnico e foi substituído pela cantora Gaby Amarantos, que fez parte do The Voice Kids. “Depois de ser técnica do ‘The Voice Kids’ no ano passado, a minha expectativa para o ‘The Voice Brasil’ é enorme, estou muito feliz! Vou chegar com tudo para tremer o reality, e o Time Gaby vem com tudo!”, disse. Os veteranos Lulu Santos, Michel Teló e IZA seguem na atração.

Qual o técnico que mais ganhou o The Voice Brasil?

Michel Teló foi o técnico que mais ganhou o The Voice Brasil. O cantor já foi campeão seis vezes do reality musical, sendo cinco vitórias consecutivas. Renato Vianna, Mylena Jardim, Samantha Ayara, Léo Pain, Tony Gordon e Giuliano Eriston foram os cantores do time Teló que garantiras seis títulos para a voz de ‘Ai Se Eu Te Pego’.

Relembre os vencedores:

1ª temporada (2012): Carlinhos Brown (Ellen Oléria)

2ª Temporada (2013): Claudia Leitte (Sam Alves)

3ª Temporada (2014): Lulu Santos (Danilo Reis & Rafael)

4ª Temporada (2015): Michel Teló (Renato Vianna)

5ª Temporada (2016): Michel Teló (Mylena Jardim)

6ª Temporada (2017): Michel Teló (Samantha Ayara)

7ª Temporada (2018): Michel Teló (Léo Pain)

8ª Temporada (2019): Michel Teló (Tony Gordon)

9ª Temporada (2020): Iza (Victor Alves)

10ª Temporada (2021): Michel Teló (Giuliano Eriston)

Qual o valor do prêmio do The Voice?

O valor do prêmio do The Voice é de R$500 mil e um contrato com a gravadora Universal Music. O vencedor é escolhido por votação popular durante o programa ao vivo que ocorre em meados de dezembro.

A nova temporada do programa segue com a mesma dinâmica da edição anterior. A primeira fase são as audições às cegas, na qual os jurados devem escolher os participantes para seu time apenas ouvindo suas vozes, sem vê-los. Times formado, é a hora do tira-teima, no qual os técnicos escolhem seis vozes para se apresentarem novamente. Divididos em duplas, eles se enfrentam em shows individuais e somente um de cada dupla pode ser escolhido pelo seu mentor. Mas quem perder fica disponível para os outros famosos que quiserem o cantor em seu time.

A terceira fase são as batalhas, em que os candidatos são divididos novamente em duplas e apresentam juntos a mesma música no palco. Apenas um permanece no time. Há também a batalha dos técnicos, na qual um famoso desafia o outro para um duelo, cada um com uma voz representando seu time. Quem perder deixa a competição.

No remix, os técnicos podem escolher três integrantes de seus times para seguirem na disputa, enquanto os demais precisam se apresentar para conquistar as demais vagas. A competição continua com os shows ao vivo, semifinal e final, que conta com a votação do público.