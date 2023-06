Quando começa Fuzuê, a próxima novela das 7

Edson Celulari e Nicolas Prattes (à esquerda) que será pai e filho na novela Fuzuê, e a protagonista Giovana Cordeiro com o diretor Fabrício Mamberti (à direita) - Foto: Reprodução/Instagram/@nicolasprattes/@cordeirogi

Em agosto, o público se despede do sucesso Vai na Fé, que dará lugar a novela Fuzuê. Do autor Gustavo Reiz, a nova novela das 7 promete misturar mistério, romance e comédia e terá como protagonistas as atrizes Giovana Cordeiro e Marina Ruy Barbosa, que vivem mocinha e vilã, respectivamente. Conheça a trama.

Que dia começa a novela Fuzuê?

A previsão atual é que Fuzuê estreie nas telinhas em 14 de agosto, uma segunda-feira. O folhetim terá por volta dos 178 capítulos e ganha direção de Fabrício Mamberti.

Autor da trama, Gustavo Reiz é responsável por algumas novelas na concorrência, como Belaventura (2017 - 2018), Escrava Mãe (2016), Dona Xepa (2013), Luz do Sol (2007), entre outras, todas na Record TV.

Com a chegada de Fuzuê, Vai na Fé irá exibir seu último capítulo inédito no dia 11 de agosto, uma sexta-feira. O folhetim de Rosane Svartman será finalizado de vez no dia seguinte, 12 de agosto, sábado, quando reprisar as cenas finais da trama.

Fuzuê tem a missão de manter os bons índices de audiência de Vai na Fé e até quem sabe aumentá-los. Vai na Fé pegou a faixa das 7 em baixo por conta de Cara e Coragem, que foi um fracasso e fechou com média de apenas 20 pontos. Vai na Fé conseguiu aumentar a audiência e possui média entre 22 e 23 pontos, com capítulos que chegam a picos de até 25/26 pontos, segundo dados do Kantar Ibope.

A novela Fuzuê só vai terminar em 2024, durante os primeiros meses do ano. Por enquanto, a TV Globo trabalha com a possibilidade de o folhetim de Gustavo Reiz ser substituído no próximo ano por A Vovó Sumiu! (título ainda provisório), obra de Daniel Ortiz, autor de Salve-se Quem Puder. A trama seguirá cinco irmãos por parte de pai que precisam se juntar após o sumiço da avó.

Qual a história e personagens de Fuzuê

A história da novela Fuzuê girará em torno de duas personagens centrais, Luna (Giovana Cordeiro) e Perola (Marina Ruy Barbosa). Luna é uma boa pessoa, simples e carismática que está atrás da mãe, Maria Navalha (Olivia Araújo), que desapareceu misteriosamente e foi vista pela última vez na loja Fuzuê, do ex-feirante, Nero de Braga e Silva (Edson Celulari).

Ao investigar o sumiço da mãe, ela acaba envolvida com Miguel (Nicolas Prattes), advogado filho de Nero de Braga e Silva, o que acaba criança um triângulo amoroso, pois a moça vive entre idas e vindas com o cantor sertanejo Jefinho Sem Vergonha (Micael Borges).

Já Perola tem uma vista completamente oposta, é uma empresária poderosa, é filha de Bebel Montebello (Lilia Cabral) e casada com Heitor (Felipe Simas), um deputado manipulador que ama dinheiro e poder. Ao receber a herança do pai, Cesar Montebello (Leopoldo Pacheco), Perola descobre um documento com localização de uma fortuna e também que tem uma irmã que não fazia ideia que existia, Luna.

