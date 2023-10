Tonho da Lua e Alzira ficam juntos em Mulheres de Areia?

Tonho da Lua (Marcos Frota) passa boa parte da trama apaixonado por Ruth (Gloria Pires), mas a mocinha só tem olhos para Marcos (Guilherme Fontes). Enquanto isso, Alzira (Giovanna Gold) é apaixonada pelo escultor, que não nutre os mesmos sentimentos. Afinal, eles ficam juntos?

Tonho da Lua fica com quem no final de Mulheres de Areia?

O escultor Tonho da Lua e Alzira não ficam juntos nos últimos capítulos da novela, já que ele vai embora de Pontal D'Areia com uma companhia circense. Sendo assim, o rapaz não engata um relacionamento com ninguém e, ao invés disso, vai viver de arte, uma de suas paixões.

Tonho da Lua passa por muitos altos e baixos ao longo de Mulheres de Areia, principalmente nas mãos de Raquel (Glória Pires), que o detesta, e do padrasto Donato (Paulo Goulart). O escultor nutre uma paixão por Ruth, a quem sempre está protegendo, o que desperta ao ciúmes de Alzira.

O escultor não dá a mínima para o amor da humilde mulher e até a despreza em algumas ocasiões, fazendo com quem a moça sofra.

Na reta final da novela, uma caravana de circo chega na pequena cidade, e Tonho se encanta pela vida que levam os artistas da companhia. Visando os talentos do rapaz, famoso por esculpir estátuas de mulheres de areia na praia, a companhia convida Da Lua para seguir viagem com eles, que aceita o convite.

A última cena de Tonho da Lua é indo embora montado em um cavalo branco junto com a trupe. É realizado um desfile pela cidade, onde o famoso escultor acena em despedida aos amigos, enquanto é aplaudido pelos moradores de Pontal D'Areia.

O personagem fica em paz para ir embora da cidade pois não só se lembrou do rosto do pai, mas descobriu quem foi o responsável pela morte dele. Tonho também aceita que sua amada Ruth é apaixonada por Marcos e é com ele que ela deve ficar.

Alzira sofre com a partida do amado e fica sem ninguém no final da trama. Após a partida de Tonho da Lua, a humilde mulher é vista sozinha na praia, chorando aos pés das estátuas esculpidas pelo rapaz, já que essas foram as únicas lembranças que sobraram dele.

Anos após o final da novela, a atriz Giovanna Gold contou ao jornal O Globo que pediu para o final da personagem ser alterado. Originalmente, a mulher encontraria um novo interesse amoroso e seguiria a vida como se nada tivesse acontecido, ignorando os sentimento que a empregada tinha pelo rapaz.

A autora Ivani Ribeiro atendeu ao pedido da atriz e deu um final mais dramático para a personagem, deixando-a chorando na praia e lamentando a partida de seu amado.

Por onde andam Giovanna Gold e Marcos Frota?

Alzira é um dos papéis mais lembrados da atriz Giovanna Gold, hoje com 59 anos. A última aparição da famosa na televisão foi no remake de "Pantanal" (2022), quando fez uma breve participação como convidada do casamento de José Leôncio (Marcos Palmeira). A atriz retornou à novela já que interpretou Zefa na versão original da trama, em 1990.

Nos últimos anos, a artista esteve em novelas da Record e do SBT, incluindo "Gênesis" (2021) e "Chiquititas" (2013). Hoje, a atriz também é empreendedora digital e criou um aplicativo para ajudar atores a decorarem os textos, além de produzir conteúdo para uma loja da área de moda. Giovanna também se aventura no OnlyFans, plataforma para venda de conteúdo adulto. O valor da assinatura para ter acesso às publicações é de U$ 20 mensais.

Já Marcos Frota, hoje com 67 anos, está fora das novelas desde 2016, quando esteve brevemente em "Sol Nascente" (2016). Coincidentemente, assim como seu personagem em Mulheres de Areis, o ator hoje também se dedica ao circo. O famoso é fundador da escola de formação de artistas Unicirco, além de viajar o país com a caravana.