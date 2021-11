Tonico desconfia de Nélio e Dolores em Nos Tempos do Imperador

Nélio (João Pedro Zappa) e Dolores (Daphne Bozaski) vão precisar ser mais cuidadosos se quiserem manter seu romance em segredo em Nos Tempos do Imperador. O assessor irá elogiar sua amada na frente de Tonico (Alexandre Nero), que ficará furioso com o tom usado pelo funcionário para falar da jovem.

Tonico fica furioso ao ouvir Nélio falando de Dolores

Em cenas previstas para irem ao ar nesta sexta-feira (26), Tonico irá flagrar uma conversa entre Nélio e Dolores ao voltar para casa após uma noite com Zayla (Heslaine Vieira). As informações são do Notícias da TV.

Os pombinhos vão conseguir enrolar o vilão, mas ele ficará desconfiado da aproximação dos dois. Ele dirá que não vê problemas em trair sua mulher, mas que ela deve se comportar.

“Imagine só se Dolores resolve arranjar um cacho! Quem ia querer?”, debochará o crápula. Nélio responderá: “Ela é uma mulher de muitas qualidades!”

O deputado não irá gostar nada da resposta do assessor. “Ah, é? Está falando isso por quê? Que qualidades tu conhece dela?” e partirá para cima de Nélio, que apenas havia defendido Dolores.

O casal vai ficar junto?

Ainda não se sabe se Nélio e Dolores vão ficar juntos no final de Nos Tempos do Imperador. O rapaz está apaixonado pela filha de Eudoro (José Dumont) desde que a viu no casamento de Tonico. Aos poucos, o casal foi se aproximando, unidos pelas humilhações que ambos passam nas mãos do crápula.

Ao longo das últimas semanas, o casal deu o primeiro beijo e a moça até traiu o marido na cama do casal. O filho de Lota (Paula Cohen) também tem ensinado sua amada a ler a escrever.

Nos próximos capítulos, eles terão mais tempo juntos, já que Tonico irá para a Guerra do Paraguai enquanto Nélio permanecerá no Rio de Janeiro. Enquanto o patrão estará longe, o assessor tentará encontrar alguma prova de seus crimes para colocá-lo na cadeia.