Trilha sonora da novela Além da Ilusão: Alceu Valença, Elza Soares e mais

Na próxima segunda-feira (7), estreia a nova novela das seis. Além da Ilusão conta com uma trilha sonora bastante diversificada, que vai de Elza Soares e Marisa Monte a Lady Gaga e Ellie Goulding. Um dos destaques é a música Anunciação, de Alceu Valença, que ganha uma nova versão na voz da jovem cantora Mariana Nolasco.

Anunciação, de Alceu Valença, interpretada por Mariana Nolasco faz parte da trilha sonora da novela Além da Ilusão

Anunciação é uma das mais famosas canções da MPB. Cantada por Alceu Valença, a faixa foi lançada em 1983 e já ganhou dezenas de versões ao longo das décadas. Um delas é de Mariana Nolasco, cantora de 23 anos que ficou famosa na internet por postar covers de músicas no YouTube. Agora, a faixa cantada na voz da jovem entra para a trilha sonora da novela e já vem sendo usada até nas chamadas da trama durante os intervalos comerciais.

Rosa, de Marisa Monte

O romance do casal protagonista Elisa/Isadora (Larissa Manoela) e Davi (Rafael Vitti) será embalado pela faixa Rosa, valsa de Pixinguinha cantada por Marisa Monte. A música fez sucesso pela primeira vez em 1937, a partir da gravação de Orlando Silva. Já a versão da vocalista dos Tribalistas foi lançada em 1991.

Tenha Pena de Mim, de Elza Soares, faz parte da trilha sonora da novela Além da Ilusão

A eterna Elza Soares também está presente na trilha sonora de Além da Ilusão. Tenha Pena de Mim foi lançada em 1960, parte do álbum A Bossa Negra. A cantora, considerada uma das maiores vozes do país, faleceu recentemente de causas naturais, aos 91 anos.

O Tic-Tac do Meu Coração, de Carmen Miranda, interpretada por Gaby Amarantos

A cantora Gaby Amarantos faz a sua estreia como atriz na novela. Ela interpreta Emília, uma mulher fã de radionovelas e que sonha em se tornar a rainha do rádio. Ela é casada com o humilde operário Cipriano (Cláudio Gabriel), com quem tem um filho, João (Nicolas Parente).

A famosa também marca presença na trilha sonora com a faixa O Tic-Tac do Meu Coração (1942), de Carmen Miranda, e agora interpretada por ela em uma nova versão. A música foi escolhida para se tornar a abertura da novela.

Você Mentiu, de Anitta e Caetano Veloso, faz parte da trilha sonora da novela Além da Ilusão

A faixa foi lançada pela cantora Anitta em 2019 como parte de Kisses, álbum trilíngue lançado pela poderosa. Você Mentiu traz a carioca em um dueto com ninguém mais, ninguém menos que Caetano Veloso, um dos principais nomes da música brasileira.

A Cura, de Vitor Kley e Lulu Santos, faz parte da trilha sonora da novela Além da Ilusão

Outro dueto presente na trilha sonora é A Cura, parceria de Vitor Kley, conhecido pelo hit O Sol, e Lulu Santos. Se trata de uma regravação da faixa lançada em 1988 por Lulu, em que ele expressa seu desejo sobre achar uma cura para a AIDS. Na época do lançamento original, o mundo passava por uma epidemia da doença.

Nem Vem Que Não Tem, de Wilson Simonal

Nem Vem Que Não Tem foi lançada em 1967 pelo cantor Wilson Simonal. A música leva o nome do mesmo álbum do cantor lançado na década de 60, que se tornou um dos maiores sucessos de sua carreira. Simonal faleceu aos 62 anos vítima de cirrose hepática decorrente do alcoolismo.

Trilha sonora internacional

Além da Ilusão também conta com faixas internacionais em sua trilha sonora. O público vai ouvir os sucessos Don’t Give Up On Me, lançada em 2020 pelo cantor inglês Jamie Cullum; Your Song, de Elton John, agora cantada na voz da britânica Ellie Golding; Fever de Peggy Lee; Sympathique de Pink Martini; além de It Don’t Mean A Thing, parte do álbum de jazz lançado por Lady Gaga em parceria com Tony Bennett em 2014.

