Afinal, quem matou Max em Avenida Brasil?

A morte de Max (Marcello Novaes) foi um dos maiores mistérios da reta final de Avenida Brasil. Depois de ser encontrado morto no lixão, o personagem deixou uma lista de suspeitos, enquanto a novela conduzia o público por diferentes possibilidades até o capítulo decisivo. A resposta, porém, contrariou boa parte das teorias que circulavam na época.

Quem matou Max em Avenida Brasil?

Foi Carminha (Adriana Esteves) quem matou Max em Avenida Brasil. A vilã confessou o crime no último capítulo da novela e explicou que atacou o cúmplice para impedir que ele matasse Nina (Débora Falabella). Antes da revelação, Lucinda (Vera Holtz) havia assumido a culpa pelo assassinato para proteger Nina, mas a confissão de Carminha esclareceu o que realmente havia acontecido no lixão.

Na reta final da trama, Max enlouqueceu depois de ser desmascarado e passou a ameaçar as pessoas ao seu redor. No lixão, ele manteve alguns personagens como reféns e chegou a apontar uma arma para Nina. A cozinheira havia ido ao local para tentar salvar Lucinda, mas acabou ficando na mira do criminoso.

A situação ficou ainda mais violenta quando Jorginho (Cauã Reymond) tentou proteger Nina. Max atacou o próprio filho biológico e, depois, fugiu levando a jovem como escudo humano. Quando Nina conseguiu reagir, avançou contra ele com uma enxada, mas acabou sendo atingida na cabeça.

Foi nesse momento que Carminha entrou em ação. Ao perceber que Max pretendia matar Nina, ela pegou uma enxada e atingiu o cúmplice na cabeça. O golpe matou o personagem.

A confissão sobre Max não foi o único gesto inesperado de Carminha no desfecho. Durante o sequestro de Tufão (Murilo Benício) e Nina, a vilã surpreendeu ao se voltar contra o próprio pai, Santiago (Juca de Oliveira), que estava prestes a atirar contra os dois. A vilã se lançou sobre Santiago, tomou a arma e atirou nele. Em seguida, desamarrou Tufão e pediu perdão ao ex-marido, dizendo que gostava de ser sua esposa e que ele havia conseguido fazê-la feliz como ninguém antes.

Depois da confusão, Carminha foi levada para a delegacia. Lá, assumiu oficialmente a responsabilidade pela morte de Max e acabou presa. A revelação também inocentou Lucinda, que havia passado anos carregando a culpa por um crime que não cometeu.

O que acontece com Carminha na novela?

Na prisão, Carminha fica na mesma cela que Lucinda. As duas têm uma conversa marcada pelo passado e pela influência de Santiago em suas vidas. Lucinda afirma que sempre soube que Carminha tinha um bom coração, enquanto a ex-mulher de Tufão reconhece que ambas foram vítimas do pai.

Três anos depois, Carminha deixa a prisão. Lucinda vai buscá-la e a leva de volta ao lixão, lugar que a vilã havia jurado nunca mais frequentar. A personagem, porém, decide permanecer ali e passa a reconstruir a própria vida longe da mansão de Tufão.

A redenção de Carminha fica completa na última aparição da personagem. Ela recebe Nina e Jorginho em sua casa para um jantar e, dessa vez, ocupa uma posição completamente diferente daquela que tinha no início da novela. Nina, que durante boa parte da história foi vítima das armações da vilã, perdoa Carminha.

As duas terminam a cena juntas, lavando a louça. Assim, Avenida Brasil encerra a trajetória de sua principal vilã com uma transformação inesperada: depois de ser responsável por inúmeros conflitos e crimes, Carminha assume a culpa pela morte de Max, cumpre pena e termina a história reconciliada com Nina.