Resumo de Quem Ama Cuida hoje (13/8): com Pedro e Adriana juntos, Bruna vive inferno

O capítulo de Quem Ama Cuida desta quinta-feira, 13 de agosto, promete chacoalhar a trama das nove. O principal destaque da noite será a virada na vida de Pedro, que decide chutar o balde em sua relação desgastada com Bruna para correr atrás do seu verdadeiro amor, Adriana. O ex-casal terá um reencontro ardente, mas uma revelação sobre um passado de terror promete trazer perigo para os próximos capítulos.

O que tem na novela Quem Ama Cuida hoje?

No capítulo da novela Quem Ama Cuida hoje, o público vai assistir ao desespero de Bruna. Ao perceber que Pedro está distante e insinuando que deseja a separação, ela reage de forma intempestiva e tenta segurar o relacionamento de qualquer maneira. No entanto, o advogado já tomou sua decisão. Ele ignora o surto da companheira e convida Adriana para jantar.

Durante o encontro, o clima de romance toma conta e Adriana não consegue mais esconder seus sentimentos. Ela se declara para Pedro e os dois passam a noite juntos, selando a reconciliação. O problema é que, na manhã seguinte, a realidade bate à porta: Adriana cria coragem e confessa a Pedro que só se afastou dele no passado porque foi alvo de graves ameaças de morte.

Ainda no capítulo de hoje, Dora decreta de vez o fim de seu casamento com Ademir. Sem rumo, o homem consegue abrigo na casa de Carmita, deixando Pedro perplexo com a novidade. Já Silvana acaba cedendo à insistência de Tiago e aceita comemorar seu aniversário com a família. No ambiente profissional, César joga suas obrigações para cima de Rafael e pede que o colega atenda Brigitte em seu lugar. Para fechar, Joel aconselha Camilo a procurar Nancy para uma conversa franca.

No capítulo de amanhã, sexta-feira, Adriana confessa a Pedro que o pesadelo não acabou e que ela ainda vive sob a sombra dessas ameaças. Destemido, Pedro decide oficializar o término e coloca um ponto final definitivo na relação com Bruna, que reage revoltada.

Enquanto isso, Rosa perde a paciência com Pilar e ameaça contar tudo o que sabe sobre o pai de Brigitte caso a patroa não mude o tratamento com a jovem. No núcleo de mistério, Elisa tenta convencer Adriana e Mau Mau de que Otoniel realmente vê espíritos. Focada em dar o troco, Adriana diz a Nancy que quer descobrir os problemas de Ulisses para planejar sua vingança, mas Lyris decide esconder da mocinha o vício do vilão em jogos.

Por fim, Dora voa em cima de Carmita ao descobrir que a amiga hospedou Ademir. No meio de tanta confusão, André avisa Pedro que investigar a morte do perito para reabrir o processo de Adriana é perigoso demais. No entanto, o próprio André terá outra distração: ele e Dora se entregam à atração e dão um beijo apaixonado.