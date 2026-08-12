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Resumo de Quem Ama Cuida hoje (12/8): Adriana e Pedro passam a noite juntos

Resumo de Quem Ama Cuida hoje (12/8): Adriana e Pedro passam a noite juntos

O capítulo de Quem Ama Cuida desta quarta-feira, 12 de agosto, promete fortes emoções, principalmente para Pedro e Adriana. O casal queridinho da novela terá um novo momento de aproximação, mas a relação ainda será cercada por conflitos, ameaças e revelações que podem mudar os rumos da história.

A aproximação entre Pedro e Adriana é interrompida por Elisa, mas os dois não conseguem esconder o que sentem. Enquanto isso, Adriana descobre por Pedro, Cléber e André que a promotoria acatou as denúncias feitas por Suely, aumentando ainda mais a tensão em torno do caso.

Em outro núcleo da novela, Edvaldo registra Pilar observando Iuri durante um desfile em trajes de banho. Mais tarde, ele mostra o vídeo para Ingrid, enquanto Iuri procura Adriana para contar as informações sobre o desfile que precisou fazer para Pilar.

A situação de Dora também ganha novos contornos. André oferece apoio à personagem, mas a aproximação dos dois quase é descoberta por Ademir. Ele entra na casa de Dora e quase flagra a ex-mulher na companhia do advogado.

Ademir, por sua vez, continua pensando na proposta de Carmita de se hospedar em sua casa para ficar mais perto de Pedro. Ao mesmo tempo, Francesca surge para Otoniel e revela uma informação importante: o anel de Arthur está na casa do ex-patrão.

Já Brigitte volta a entrar em conflito ao acusar Bia de não cuidar direito da própria filha. As relações familiares também ficam abaladas com as decisões de Silvana, Tiago e dos demais personagens.

O que acontece na quinta-feira em Quem Ama Cuida?

No capítulo de quinta-feira, 13 de agosto, a relação entre Dora e Ademir chega a um ponto decisivo. Dora deixa claro para o ex-marido que seu casamento acabou, encerrando qualquer possibilidade de uma reconciliação naquele momento.

Enquanto isso, Silvana finalmente aceita comemorar seu aniversário com a família depois da insistência de Tiago. César também toma uma decisão envolvendo Brigitte e pede para Rafael atendê-la em seu lugar.

A situação de Pedro fica ainda mais complicada. Ele fica perplexo ao descobrir que Ademir vai se hospedar na casa de Carmita. Em meio aos problemas pessoais, Pedro também surpreende Bruna ao insinuar que deseja se separar.

O grande momento do capítulo, porém, fica por conta de Pedro e Adriana. Pedro convida a personagem para jantar e, durante a noite, os dois deixam os sentimentos falarem mais alto. Adriana declara seu amor pelo advogado, e os dois passam a noite juntos.

Depois, Adriana finalmente revela a Pedro o motivo que a levou a se afastar dele: ela foi forçada a ficar longe do advogado após sofrer ameaças. A revelação pode mudar completamente a maneira como Pedro enxerga os acontecimentos recentes e colocar o relacionamento dos dois em um novo patamar.

No núcleo de Joel, ele incentiva Camilo a procurar Nancy e conversar com ela, enquanto os demais personagens seguem enfrentando as consequências de decisões que podem provocar novas reviravoltas nos próximos capítulos.