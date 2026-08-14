Resumo de Quem Ama Cuida (14/8): Adriana encontra fortuna escondida por Arthur

O capítulo desta sexta-feira (14) de Quem Ama Cuida, Pedro dá mais um passo para provar a inocência de Adriana, enquanto a protagonista encontra uma pista deixada por Arthur que a leva a uma descoberta milionária. Veja os detalhes com o resumo da novela divulgado pela TV Globo.

Resumo da novela Quem Ama Cuida

No capítulo desta sexta-feira, Dora se sente culpada após beijar André e pede que ele vá embora. Enquanto isso, Otoniel revela a Adriana e Mau Mau detalhes sobre Francesca, fortalecendo os mistérios envolvendo o passado. Determinada a seguir as pistas deixadas por Arthur, Adriana manda Iuri procurar o anel do empresário. Durante a busca, Edvaldo surpreende o rapaz no quarto de Diná. Sem conseguir esconder a verdade, Iuri revela que é um infiltrado de Adriana. Ao analisar o anel, Adriana encontra uma pista decisiva que a leva a descobrir que Arthur deixou joias valiosas e barras de ouro guardadas em um cofre bancário em seu nome.

Em outra frente, Pedro continua investigando as irregularidades do processo que condenou Adriana e confronta Ademir. O rapaz pergunta se ele pagou o perito responsável pelo caso para fraudar o laudo, colocando o empresário contra a parede.

Paralelamente, Pilar descobre que Brigitte compartilhou com as amigas o vídeo do desfile de Iuri gravado por Edvaldo e decide expulsar a jovem de casa. Nancy também percebe que Lyris está cada vez mais próxima de Ulisses.

Spoiler do capítulo de sábado (15/08)

Os desdobramentos continuam no capítulo de sábado. Adriana admite a Pedro que ainda vive com medo das ameaças que recebeu, mas mantém firme seu plano de vingança. Rosa ameaça revelar um segredo sobre o pai de Brigitte caso Pilar continue tratando a jovem com crueldade.

Bruna entra em desespero quando Pedro coloca um ponto final no relacionamento dos dois. Elisa explica a Adriana e Mau Mau que Otoniel tem a capacidade de ver espíritos, enquanto Adriana comenta com Nancy que precisa descobrir os pontos fracos de Ulisses para executar sua vingança.

Dora volta a se irritar ao descobrir que Carmita hospedou Ademir em sua casa. Lyris, por sua vez, decide esconder de Adriana que Ulisses é viciado em jogos. André alerta Pedro sobre os riscos de reabrir a investigação da morte do perito, mas o rapaz não desiste. No fim do capítulo, Dora e André voltam a se aproximar e trocam um beijo, deixando o futuro do casal em aberto.