Último capítulo de Amor Perfeito será reprisado; veja horário

O último capítulo de Amor Perfeito foi ao ar nesta sexta-feira, 22, mas os espectadores vão ter mais uma chance de assistir ao desfecho da história de Marê (Camila Queiroz) no sábado. A emissora reprisa o episódio final logo após o Caldeirão com Mion.

Horário da reprise do último capítulo de Amor Perfeito

A reprise de Amor Perfeito está marcada para às 18h35, horário de Brasília. O último capítulo ficará no ar por 45 minutos, seguido do Praça TV. Como de costume, as novelas da emissora sempre chegam ao fim na sexta-feira, e a nova trama do horário começa apenas na segunda-feira, 25.

O jeito mais convencional de assistir à novela é sintonizando na Globo no horário indicado. Quem optar por acompanhar pela internet pode acessar o Globoplay pelo navegador ou baixar o aplicativo.

Pela TV: sintonize na Globo.

Pela internet: pelo Globoplay.

Passo 1: acesse o Globoplay pelo navegador ou baixe o aplicativo em seu smartphone (https://globoplay.globo.com/);

Passo 2: clique no canto superior esquerdo para fazer login caso você já tenha uma conta. Se não, clique em 'cadastre-se' e insira os dados solicitados pelo sistema, como nome completo, data de nascimento, gênero e cidade de residência.

Passo 3: volte para a página inicial e clique em 'agora'. O player da transmissão será disponibilizado nessa aba no horário da transmissão. Clique e aguarde o início do capítulo.

Quem perder a reprise terá que assinar o Globoplay para assistir ao último capítulo. Todos os episódios das novelas que estão no ar na Globo ficam disponíveis na plataforma de streaming logo após a exibição na TV, mas é necessário ter um plano pago para ter acesso. Os preços começam em R$ 24,90 para pagamentos mensais.

Cena da novela "Amor Perfeito" (2023) - Foto: Reprodução/Rede Globo

Relacionado: Quem é Maria Clara Spinelli, protagonista trans de Elas por Elas?

Qual será a próxima novela das seis?

A próxima novela das seis é o remake de Elas por Elas, que estreia no dia 25 de setembro, às 18h25, horário de Brasília. A trama está sendo adaptada por Alessandro Marson e Thereza Falcão, os mesmos autores de "Novo Mundo" (2017) e "Nos Tempos do Imperador" (2021).

A primeira versão do folhetim foi ao ar em 1982 e, devido ao enorme sucesso, agora ganha um remake na faixa das seis. A história, no entanto, apresenta algumas mudanças em relação ao roteiro original, começando pelos nomes das sete protagonistas.

Márcia agora se chama Lara; Wanda mudou de nome para Taís; Marlene agora passa a se chamar Carol; e Carmem se tornou Renée. Algumas das profissões e fios condutores das histórias das protagonistas também mudaram.

A maior mudança é na personagem Renée, que agora é uma mulher transsexual. Interpretada por Maria Clara Spinelli, ela contará para as amigas que passou pela transição de gênero nos últimos anos enquanto esteve afastada das colegas. Ao longo da trama, sua vida vira de cabeça para baixo quando ela é abandonada pelo marido.

A novela também traz de volta o icônico personagem Mário Fofoca, que desta vez será interpretado pelo ator Lázaro Ramos. O investigador é contratado por Lara para descobrir quem é a amante de seu marido Átila (Sérgio Guizé) - ela nem desconfia que se trata de Taís, uma das sete amigas.

Mário Fofoca fez tanto sucesso na década de 80 que ganhou seu próprio seriado, filme e ainda apareceu brevemente em outras novelas da emissora.

Os papéis das protagonistas agora ficam com Deborah Secco, Isabel Teixeira, Mariana Santos, Karine Teles, Késia Estácio, Thalita Carauta e Maria Clara Spinelli.

Relacionado: Elas por Elas: quem matou o irmão de Natália?