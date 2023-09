Elas por Elas: quem matou o irmão de Natália?

Um dos maiores mistérios que pairam na novela "Elas por Elas" é sobre quem matou o irmão de Natália, que em 1982 foi vivida pela atriz Joana Fomm. O remake do folhetim em 2023, a partir de 25 de setembro, vai resgatar o segredo e o DCI relembra o desfecho de um dos pontos altos da trama.

Relacionado: Quem é Maria Clara Spinelli Elas por Elas

Quem empurrou o irmão de Natália do penhasco em Elas por Elas?

Nos capítulos finais da novela Elas por Elas de 1982, Natália descobre que foi ela mesma a responsável por matar seu irmão Bruno. A personagem chega à conclusão com a ajuda de Décio, interpretado por Marco Nanini, e fica completamente atordoada.

Natália leva um tempo para se recuperar do trauma que é descobrir que foi ela quem causou o acidente. Aos poucos, ela vai superando a situação e pede desculpas às amigas por ter achado que uma delas tinha cometido o crime.

O drama sobre a morte do irmão de Natália é um dos fios condutores da novela. O rapaz caiu de um penhasco durante o último encontro das amigas, quando elas ainda eram jovens. Desde então, as protagonistas nunca mais se encontraram.

Até que Márcia, que no remake de "Elas por Elas" se chamará Lara, decide reunir as amigas novamente depois de 25 anos. Natália não fica nem um pouco interessada em retomar a amizade, mas usa a oportunidade para começar uma investigação por conta própria.

Natália passou as últimas duas décadas assombrada pela morte de seu irmão gêmeo. Carlos, seu outro irmão, com quem ela passa a morar após o acidente, tenta convencê-la durante anos de que nenhuma das amigas tem culpa pelo o que aconteceu. No entanto, a mulher até faz com que Carlos se envolva com Marlene e Wanda, que agora ganham os nomes de Carol e Taís, para tentar arrancar delas alguma confissão.

A personagem só se dá por convencida depois que descobre a verdade. Para se redimir com as colegas, Natália organiza uma nova festa ao lado das protagonistas. Na versão original da novela, ela também teve um final feliz ao lado de Décio.

Vale lembrar que a história e o final de Natália podem mudar no remake. Os autores Alessandro Marson e Thereza Falcão, responsáveis pela nova versão, estão fazendo alterações importantes no folhetim, incluindo nomes das protagonistas, profissões e quem elas são.

Quem é Natália na novela Elas por Elas de 1982 e 2023?

Natália é uma das sete protagonistas de Elas por Elas. É a mais misteriosa entre elas, marcada pelo trauma que viveu no passado. Em 1982, a personagem foi interpretada pela atriz Joana Fomm, hoje com 84 anos de idade. A atriz está longe da televisão desde 2019, quando esteve no seriado "República do Peru". Sua última novela foi "Apocalipse" (2017), na Record.

Em 2023, o papel fica com Mariana Santos. A atriz entrou no elenco de última hora para substituir Monica Iozzi, que saiu da novela por conta de problemas de saúde. Sua última novela foi em 2022, quando interpretou Rebeca em "Cara e Coragem". A atriz também esteve em "Malhação: Toda Forma de Amar" (2019), "Pega Pega" (2017), além de ter trabalhado por anos no extinto programa humorístico "Zorra".

A nova versão de Elas por Elas estreia em 25 de setembro, segunda-feira, substituindo a novela "Amor Perfeito". Originalmente exibida no horário das 19h, a trama agora vai ao ar na faixa das 18h.

Além de Mariana Santos, também estão no elenco Deborah Secco, Isabel Teixeira, Késia Estácio, Maria Clara Spinelli, Thalita Carauta e Karine Teles. O papel do icônico Mário Fofoca fica com Lázaro Ramos.

Relacionado: Como estão as atrizes da primeira versão da novela Elas por Elas?