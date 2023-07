Último caso do Linha Direta apresenta crime do 'Chat line'

O último episódio do programa apresentado por Pedro Bial vai ao ar nesta quinta-feira, 6. O caso do Linha Direta de hoje é chamado de 'Chat line', que ocorreu há 17 anos e segue com as responsáveis foragidas. Anelize Matteoci e Maria Elizabeth Matteoci são acusadas de matar o motorista Ricardo Antunes da Silva em 2006.

Qual o caso do Linha Direta de hoje?

O Linha Direta aborda o homicídio de Ricardo Luis Antunes da Silva, 32, assassinado em 4 de abril de 2006. A história começa quando o motorista conhece Anelize Matteoci Loperlogo, na época com 24 anos, em um bate-papo online, o que ainda era novidade nos anos 2000. O caso, inclusive, já foi tratado no programa um pouco depois da execução do crime.

De acordo com informações divulgadas pela Rede Globo, a jovem morava com a mãe, Maria Elizabeth Matteoci, em São Carlos, interior de São Paulo. Anelize e Ricardo Luis começaram a conversar pela internet e logo engataram um namoro. Até que em 4 de abril, o homem foi sequestrado na cidade e levado até um canavial na área rural de São Carlos, onde foi agredido fisicamente, queimado e atropelado por três homens.

Apesar dos graves ferimentos que tinha sofrido, Ricardo conseguiu caminhar até a casa de um proprietário rural para pedir socorro. Dagoberto Rossito, morador do local, levou o motorista para a delegacia e logo foi encaminhado às pressas para o hospital. O homem até conseguiu dizer que havia sido sequestrado antes de desmaiar de dor, mas acabou ficando 42 dias internado em estado grave antes de morrer.

Ainda segundo a emissora, a polícia logo descobriu que Ricardo estava em São Carlos para encontrar a jovem que havia conhecido pela internet. Chamada para depor, Anelize deu versões diferentes da história e até acusou o namorado de agressão e cárcere privado.

A acusada mudou o depoimento na segunda vez, afirmando que ela e a mãe haviam contratado Daniel, Leandro e André para dar um ‘susto’ em Ricardo e recuperar joias que teriam ficado com o motorista.

Com o depoimento dos três comparsas, a polícia descobriu que as duas não mandaram dar apenas um "susto", mas assassinar o rapaz como forma de vingança por um suposto estupro.

Daniel, Leandro e André, executores do crime, foram levados a julgamento e condenados pelo júri popular, e já cumpriram a pena. Anelize e Elizabeth estão foragidas há 17 anos e ainda não foram julgadas.

O programa disponibiliza um número para denúncias anônimas caso os espectadores tenham alguma informação que leve a prisão de ambas. Esse é o último episódio da atual temporada do Linha Direta. Ainda não há previsão para a estreia de novos episódios.

Que horas começa o programa hoje?

O Linha Direta começa às 22h55, horário de Brasília, logo após o Cine Holliúdy. O programa tem duração de 1h, seguido do Jornal da Globo.

Também é possível acompanhar o programa pelo Globoplay. Após a exibição na TV, o episódio é disponibilizado na íntegra para os assinantes de um dos planos pagos.

