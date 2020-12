5 motivos para assistir Soul, nova animação da Pixar, no Disney+

Soul, nova animação da Pixar e Disney, finalmente foi lançada. Após vários adiamentos por conta da pandemia do covid-19, que obrigou o fechamento dos cinemas, o filme deixou as grandes telas para lá e acabou indo direto para a plataforma de streaming da Disney, o Disney+. A produção ficou disponível no dia 25 de dezembro e desde então já tem conquistado muita gente.

Soul conta a história de Joe Gardner, um professor de música que nunca conseguiu mostrar seu talento no piano sem ser em pequenos concertos. No entanto, ele finalmente terá sua grande chance, ao receber o convite para substituir um músico em um show de Dorothea Williams, grande nome do Jazz. Porém, a sorte não está do lado de Joe e antes do grande concerto, ele acaba sofrendo um acidente, mas Joe não aceita que sua alma se despeça da vida na Terra e ele fará de tudo para retornar ao mundo dos vivos para poder se apresentar ao lado de Dorothea.

Confira alguns motivos mostrando que você deve assistir o lançamento:

1 – Você vai se emocionar

Quando foi que uma animação da Pixar não arrancou lágrimas do público? Conhecida por produzir histórias tocantes, a empresa sempre lança trama bonitas, complexas e que conquistam facilmente, seja por conta de personagens carismáticos ou as mensagens reflexivas que traz. Com uma história melancólica, que abre um debate sobre vida, personalidade e sonhos, Soul não podia ser diferente.

2 – Soul é para crianças e adultos

Existem alguns tipos de animações, aquelas que são voltadas apenas para o público infantil, com temas mais simples e que nem sempre agradam os mais velhos, aquelas animações específicas para o público adulto, como séries que lidam com temas sérios como Bojack Horseman, e as animações que são feitas para ambos os públicos. Nenhum desses tipos que citamos são melhores ou piores que as outras, cada um possui um público alvo e cumpre seu objetivo de acordo com o que propõe.

No caso de Soul, estamos lidando com o tipo de animação que tem o poder de atingir todos os tipos de pessoas, independente de idade, nacionalidade, gênero, entre outros. Especialista nesse tipo de obra, a Pixar sempre transforma histórias simples em produtos especiais e apaixonantes.

3 – Quem ama música vai adorar

Por conta da profissão do protagonista Joe, que dá aula de música para o ensino fundamental, e de sua paixão pelo Jazz, quem ama música tem um prato cheio para se deliciar com Soul. A trama é repleta de momentos recheados de música boa.

4 – Para assistir com a família

É muito gostoso reunir quem a gente ama no sofá da sala para assistir alguma coisa juntinho, acompanhado de uma boa pipoca. Soul é o típico tipo de filme que é reconfortante assistir ao lado da família. Com mensagens tocantes e trazendo reflexões intrínsecas sobre nossos propósitos na vida, o que realmente faz parte de nossas paixões e personalidade e o que nos torna nós mesmos, a jornada emocional da animação é uma ótima escolha para um momento em família.

5 – Soul pode concorrer ao Oscar 2021

Que tal já começar a sua maratona de assistir os indicados (ou possíveis indicados) ao Oscar 2021? Antes mesmo do lançamento, Soul já aparecia em várias listas de obras que podem estar concorrendo pela estatueta dourada no próximo ano. Como a Pixar é sempre uma das fortes candidatas ao prêmio de melhor animação, é bem provável que veremos este filme entre os nomeados.

Veja o trailer de Soul:

Veja algumas reações do público:

gente, soul é perfeito demais. virou um dos meus filmes favoritos da pixar, se você acha que se emocionou com divertidamente esse aqui te emociona na alma mesmo, é muito inspirador. muito bonito. #SoulMovie pic.twitter.com/LWVP3dgZ8X — heroina do lixo (@dcucomics) December 25, 2020

Quando alguém me perguntar agora qual o sentido da vida eu vou dizer pra assistir #SoulMovie da Pixar…esse filme me deixou muito reflexivo pic.twitter.com/ks8niR9fel — Suco de Fruta (@yuriliteral) December 25, 2020

Eu to muito apaixonado por Soul, definitivamente uma das melhores animações que eu já assisti, tudo foi abordado de forma tão leve e delicada, os visuais, as músicas, a história, tudo foi feito com tanto amor que não tem como não ficar soft 🥺🥺🥺🥺 #PixarSoul pic.twitter.com/XhQ1w4SSso — Eltoons (@eltonrodrigom) December 26, 2020

Menos de 30 minutos de #SoulMovie e eu já estou chorando. Tá feliz, Pixar? — Kindness Punk (@eu3dgar) December 25, 2020

Soul da Pixar bateu forte aqui. Eu tô bem nessa fase em que questiono com mais força o sentido da vida e passar a valorizar e ver sentido na coisa mais simples do dia a dia tem feito a diferença pra mim. Terminei em prantos. — cell 🎄🎅 (@_cellim) December 25, 2020

Onde assistir Soul?

Você pode assistir ao filme na plataforma do Disney+. É necessário ter uma assinatura do serviço streaming. Para ir direto para a página de Soul, clique aqui.

