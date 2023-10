Vai acabar antes? Conheça novela que vai substituir Fuzuê

Apesar de suceder uma das novelas das sete de maior sucesso dos últimos anos, "Fuzuê" não conseguiu manter a audiência de "Vai na Fé" e vem sendo criticada pelos espectadores. A Globo pode optar por encurtar a novela e adiantar "A Vovó Sumiu," o próximo folhetim do horário.

Quando termina a novela Fuzuê?

Fuzuê deve permanecer no ar até março deste ano, mas pode ser encurtado caso não eleve os índices de audiência. Geralmente, as novelas das sete costumam ter uma duração média de seis a sete meses, dependendo da reação do público. Por exemplo, "Vai na Fé" ficou oito meses em exibição devido à ampla repercussão nas redes sociais e aos ótimos números no ibope.

O horário das sete já vinha sofrendo com a queda de audiência desde o início da pandemia, quando a emissora teve que colocar reprises no ar enquanto as gravações das novelas inéditas estavam paralisadas. As inéditas que foram exibidas após o retorno das atividades, como "Quanto Mais Vida, Melhor" (2021) e "Cara e Coragem" (2022), não obtiveram muito sucesso. O ponto fora da curva foi Vai na Fé, que bateu recorde de audiência, gerou memes nas redes sociais e foi estendida devido à ótima repercussão, fechando com uma média geral de 23,31 pontos. Na última semana, o folhetim atingiu um pico de 27,8 pontos, a mesma audiência que a trama das nove costuma receber.

Por outro lado, "Fuzuê" vem registrando quedas semana após semana. Até agora, a novela de Gustavo Reiz está com média de apenas 20,7 pontos, um número menor do que o considerado fracasso de "Cara e Coragem." O folhetim já perdeu até para "Todas as Flores," que já foi exibida no streaming e vai ao ar bem mais tarde, na faixa das 23h.

Diante dos números insatisfatórios, a Globo está preparando estratégias para relançar a novela e atrair o público, conforme publicado pelo jornalista Gabriel Vaquer, da Folha de S. Paulo. Serão apresentadas as mudanças que o folhetim passará após o feriado, além da inserção de chamadas com os atores Nicolas Prattes, Giovana Cordeiro, Olívia Araújo e Marina Ruy Barbosa. Os famosos também participarão de programas da emissora e concederão entrevistas.

Qual a próxima novela das sete?

"A Vovó Sumiu" substituirá Fuzuê no horário das sete. A novela é de autoria de Daniel Ortiz, o mesmo responsável por "Salve-se Quem Puder" (2020), "Haja Coração" (2016) e "Alto Astral" (2014). A atriz Arlete Salles protagonizará a trama, interpretando as irmãs gêmeas Frida e Catarina.

Como adiantado pela colunista Anna Luiza Santiago, do jornal O Globo, a história gira em torno de cinco irmãos, filhos de pais diferentes, cada um com personalidades opostas, que cresceram afastados devido às circunstâncias da vida. O desaparecimento de Frida, avó dos rapazes, os força a deixar suas desavenças de lado e procurar pela senhora, que some misteriosamente durante um cruzeiro.

Frida tem uma irmã gêmea malvada chamada Catarina, que continuará na trama mesmo após o desaparecimento da avó bondosa. Outros vilões da história serão interpretados pelo ator Raphael Logam, que será sobrinho da megera, e pela influenciadora digital Rafa Kalimann. Após ser impedida de participar de "Vai na Fé", a ex-BBB fará sua estreia em novelas. A informação foi confirmada pela famosa recentemente.

Além disso, outros atores já foram escalados para o elenco, incluindo Juliana Paiva, Nathalia Dill, Isacque Lopes, Daphne Bozaski, Ana Hikari, Grace Gianoukas e Ana Carbatti. Os demais nomes devem ser divulgados nos próximos meses.

