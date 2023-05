Confira a programação do SBT hoje. Foto: Reprodução Pixabay

Vai ter jogo no SBT hoje? Programação na terça-feira (30/05)

Terça-feira é dia de futebol na tela do SBT! O torcedor quer saber se tem partida para acompanhar hoje, 30 de maio, na tela da emissora em qualquer estado do Brasil. O calendário brasileiro traz diferentes competições enquanto o internacional vai chegando ao fim. Confira a programação nesta terça.

SBT vai transmitir jogo hoje?

Hoje não tem jogo no SBT. Como não tem rodada da Sul-Americana ou Champions durante a semana, não tem partida de futebol na programação da emissora nesta terça-feira, 30 de maio de 2023.

A emissora transmite no período da tarde novelas como “Sortilégio” e “Três Vezes Ana”. Durante a noite, o jornal de notícias “SBT Brasil” começa às 20h, seguido do capítulo inédito das novelas “A Infância de Romeu e Julieta” e ‘Cúmplices de um Resgate”.

A transmissão é 100% gratuita para todo o Brasil nesta terça-feira.

Também é possível assistir o canal na internet sem pagar nada. O site oficial da emissora (www.sbt.com.br) e o aplicativo SBT Vídeos disponibilizam a programação em tempo real. Lembre-se que o sistema funciona de acordo com a localização.

A próxima transmissão de futebol no SBT será a final da Liga Europa entre Roma e Sevilla na quarta-feira, 31 de maio, às 16h, horário de Brasília, direto da Puskás Aréna, na Hungria.

As duas equipes carimbaram o passaporte para a decisão ao vencerem seus embates na semifinal. No mata-mata, a Roma passou pelo RB Salzburg, Real Sociedad, Feyenoord e Bayer Leverkusen. Já o Sevilla ganhou do PSV, Fenerbahce, Manchester United e Juventus.

A emissora aberta exibe a final da Liga Europa para todos os estados do Brasil com narração de Luiz Alano e comentários de Mauro Beting e Nadine Basttos.

Programação do SBT hoje

Agora que você já sabe que não tem jogo de futebol nesta terça-feira, confira a programação da emissora completa para não perder nenhuma atração.

06:00 Primeiro Impacto

13:00 Chiquititas

14:15 Marisol

15:20 Fofocalizando

17:20 Sortilégio

18:30 Três Vezes Ana

20:00 SBT Brasil

20:45 A Infância de Romeu e Julieta

21:30 Cúmplices de um Resgate

22:15 Programa do Ratinho

23:15 Cine Espetacular

01:00 The Noite com Danilo Gentili

