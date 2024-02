Vai ter Paraíso Tropical hoje? Globo muda programação na quarta de cinzas

Globo exibe apuração das escolas de samba do Rio no horário da novela

Hoje tem Paraíso Tropical na Globo? No horário da novela dessa quarta-feira, 14 de fevereiro, a emissora exibe a apuração das escolas de samba do carnaval carioca e, por isso, a programação sofre alteração.

Quando tem Paraíso Tropical?

Nesta quarta, há exibição de Paraíso Tropical para parte do Brasil a partir das 17h55, com termino previsto para às 18h40. No Rio de Janeiro, o Vale a Pena Ver de Novo não será exibido.

Na quinta-feira, 15, Paraíso Tropical vai começar às 15h20 por causa da exibição da semifinal da Supercopa Feminina de Futebol entre Corinthians e Ferroviária..

Quem não quiser deixar de assistir a trama pode ter acesso aos capítulos no Globoplay. Por ser uma novela antiga e que já foi reprisada algumas vezes pela emissora, todos os episódios estão disponíveis na plataforma de streaming. É só procurar por "Paraíso Tropical" no campo de busca - vale lembrar que para isso é necessário ter um dos planos pagos.

Programação Globo de quarta-feira, 14/02/2024

04:00 Hora Um

06:00 Bom Dia Praça

08:30 Bom Dia Brasil

09:30 Encontro Com Patrícia Poeta

10:35 Mais Você

11:45 Praça TV - 1ª Edição

13:00 Globo Esporte

13:25 Jornal Hoje

14:45 Mulheres de Areia

15:25 Vale a Pena Ver de Novo - Paraíso Tropical

16:10 Apuração - Carnaval Globeleza 2024

17:55 Vale a Pena Ver de Novo - Paraíso Tropical

18:40 Elas Por Elas

19:20 Praça TV - 2ª Edição

19:45 Fuzuê

20:30 Jornal Nacional

21:20 Renascer

22:25 Big Brother Brasil 24

23:15 Cine BBB

00:50 Jornal da Globo

01:40 Fuzuê

02:25 Comédia Na Madruga I

03:10 Comédia Na Madruga II

Veja também: Final de Paraíso Tropical: quem fica com quem?