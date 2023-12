Final de Paraíso Tropical: quem fica com quem?

O final de Paraíso Tropical, trama que está de volta no Vale a Pena Ver de Novo na Globo, traz um desfecho feliz para Daniel (Fábio Assunção) e Paula (Alessandra Negrini), conforme esperado.

No entanto, um dos casais queridinhos pelo público, Bebel (Camila Pitanga) e Olavo (Wagner Moura), não ficam juntos, já que um deles tem um final trágico.

Relembre quem fica com quem no último capítulo da novela.

Paula e Daniel ficam juntos - Final de Paraíso Tropical

Depois de passar quase toda a trama sendo prejudicado pelas armações de Olavo, Daniel é inocentado de todas as falsas acusações de corrupção. O mocinho fica livre para seguir a vida ao lado de sua amada Paula, com quem tem um final feliz. Falando na jovem, a personagem de Alessandra Negrini engravida e dá à a luz a gêmeos no último capítulo do folhetim.

Falando em gêmeas, finalmente é revelada a identidade do assassino de Taís (Alessandra Negrini), que morre ao longo da trama. É mostrado que Olavo foi o responsável por tirar a vida da vilã após ela descobrir que Ivan é filho de Antenor (Tony Ramos). O mau-caráter deu sonífero para a gêmea do mal e ligou o gás de cozinha da casa de Daniel e Paula, onde a megera estava, e fez com que ela dormisse. Sendo assim, a golpista faleceu ao ser envenenada.

Olavo morre e Bebel se dá bem

No último capítulo de Paraíso Tropical, Ivan descobre ser filho de Antenor através de Jáder (Chico Diaz) que revela a verdade antes de morrer. A descoberta antecede um último conflito entre Daniel e Olavo que, armados, se enfrentam nas cenas finais do folhetim. O vilã se esconde no apartamento de sua mãe, onde também está o personagem interpretado por Bruno Gagliasso, e faz o rapaz de refém.

É nesse momento que Antenor chega e chama Ivan de filho, surpreendendo a todos. No entanto, o rapaz fica completamente atordoado com a revelação, toma a arma de Daniel e atira no próprio irmão. Olavo consegue atirar de volta e baleia o jovem. Os dois morrem, colocando um ponto final na história.

Sendo assim, quem torcia para que Olavo e Bebel ficassem juntos terá as expectativas frustradas. Apesar da morte do mau-caráter, com quem esteve envolvida durante toda a novela, a prostitua termina a trama muito bem. Depois de deixar a cadeia, ela chama a atenção de um influente político e passa a morar com ele em Brasília. Agora rica e ostentando joias caras, Bebel é convocada para prestar depoimento em uma CPI após seu marido se envolver em um escândalo de corrupção.

Antenor e Lúcia - Final de Paraíso Tropical

Antenor começa a novela sendo casado com Ana Luísa (Renée de Vielmond), mas tem um histórico de infidelidade e se envolve com outras mulheres, incluindo uma colega de trabalho. No entanto, o que o empresário não esperava é que sua esposa também se apaixonaria por outra pessoa, Lucas (Rodrigo Veronese), e pede a separação do marido.

Depois, o empresário se envolve com Lúcia (Glória Pires) e se apaixona verdadeiramente pela mulher. No entanto, o relacionamento passa por alguns altos e baixos, incluindo brigas e términos e até um certo pé atrás da personagem, que não sabe se o amado está sendo verdadeiro quando diz que gostaria de formar uma família com ela.

A relação fica ainda mais difícil quando Lúcia começa a ter dificuldades para engravidar. No entanto, no último capítulo do folhetim, a mulher revela que finalmente está grávida. A notícia vem em boa hora, já que Antenor estava devastado com a morte de Ivan e encontra no novo filho uma forma de ser feliz novamente.

Camila, Fred e Mateus

O triângulo amoroso entre Mateus (Gustavo Leão), Fred (Paulo Vilhena) e Camila (Patrícia Werneck) também é resolvido. Depois de tantos conflitos entre os três, a mocinha decide dar uma chance a Matheus mas, ao reaproximar-se dele, percebe que é verdadeiramente apaixonada por Fred e coloca um ponto final de vez na relação.

Nos capítulos finais de Paraíso Tropical, Camila e Fred enfim se reconciliam e ficam juntos de vez. Enquanto isso, Matheus encontra um novo amor, a jornalista Sônia (Mariana Ximenes), com quem tem um final feliz, já que ela é a única que consegue conquistar o coração do rapaz.

Neli e Heitor

Nos capítulos finais de Paraíso Tropical, Neli (Beth Goulart) e Heitor (Daniel Dantas) conseguem superar as inúmeras diferenças entre eles e se reconciliam. A mulher finalmente reconhece que tem atitudes problemáticas e começa a mudar o comportamento, o que ajuda na reconstrução de sua família.

Além disso, Joana (Fernanda Machado), que sempre criticou a mãe diante dos desafios, também reconhece que Neli se tornou uma mulher mais madura. As duas também se reconciliam e começam a ter uma relação saudável entre mãe e filha, o que faz com que toda a família passe a conviver de forma mais harmoniosa.

Marion - Final de Paraíso Tropical

Marion (Vera Holtz) é outra personagem que se dá mal no final de Paraíso Tropical. A promotora decadente passa toda a trama tentando alcançar o sucesso novamente e passa por cima de quem for para alcançar seu objetivo. A mãe de Olavo e Ivan, no entanto, está envolvida no grande segredo sobre a paternidade do filho caçula, que só é revelado nos últimos capítulos.

Nem ela mesma sabia que Ivan era filho de Antenor. Durante toda a vida, a mulher pagou um motorista para manter a versão de que ele era o pai do caçula. A megera teria perdido a criança no parto e, para enganar o rico empresário, adotou um bebê - no caso, o personagem de Gagliasso. Sendo assim, nem ela sabia que o rapaz era fruto de uma relação do ricaço com uma copeira de Paraty.

Com a morte de Olavo e Ivan, sobre para Marion a miséria. Nos capítulos finais, a mulher passa a trabalhar como camelô para sobreviver.