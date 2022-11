De quem é a série 1899, nova produção da Netflix

Série 1899 estreou na Netflix entre as mais assistidas e agora é acusada de plágio - Foto: Reprodução/Divulgação/Netflix

Lançamento da Netflix, a série 1899 tem dado o que falar desde que entrou no catálogo do streaming. A produção assume um dos almejados lugares do Top 10 de mais assistidos da plataforma, mas também tem vivido momentos polêmicos nos últimos dias. A série foi bem recebida por ser dos autores da aclamada Dark, mas a dupla vem sendo acusada de plágio.

Quem são os autores da série 1899?

A série 1899 já era bastante aguardada pelos fãs de ficção científica e suspense por causa de seus autores. A produção é uma obra de Baran bo Odar e Jantje Friese, criadores da série Dark, que fez muito sucesso na Netflix nos últimos anos.

Baran bo Odar é natural da Suíça, mas cresceu na Alemanha, e tem 44 anos. Além de roteirista, ele também é diretor e produtor. Baran esteve na cadeira de direção dos episódios da série 1899, assim como fez com Dark.

Além destes trabalhos, ele também é conhecido pelos filmes Crimes na Madrugada (2017), Invasores: Nenhum Sistema Está Salvo (2014) e Das letzte Schweigen (2010), produção que lhe rendeu vitória em uma das categorias de direção do reconhecido Palm Springs International Film Festival de 2011 e a indicação de melhor filme na premiação alemã German Film Critics Association Awards no mesmo ano.

Sua parceira Jantje Friese é alemã e tem 45 anos de idade. Roteirista e produtora de cinema, as séries Dark e 1899 não foram a primeira empreitada ao lado de Baran. Ela trabalhou no roteiro de Invasores: Nenhum Sistema Está a Salvo (2014), foi produtora de Das letzte Schweigen, além do curta Quietsch, que também leva a direção de Baran.

Além destes trabalhos, ela também fez parte do elenco de dois curta-metragens, Annaottoanna (2004) e Poppen (1999).

Até então restritos ao cenário cinematográfico europeu, a série Dark os colocou no mapa mundial. A produção alemã chegou ao catálogo da Netflix em 2017 e trazia uma trama cheia de reviravoltas. A história começava no desaparecimento de um menino de uma cidade alemã, o que acaba levando a outros eventos intrigantes que envolvem até viagem no tempo.

A produção fez sucesso e acabou conquistando mais duas temporadas. A série foi finalizada em 2020 e deixou muitos fãs com saudade. Por isso, os anúncios de que a nova série da dupla, 1899, estava a caminho deixou muita gente ansiosa pela estreia.

Brasileira acusa série de plágio

No dia 20 de novembro, poucos dias após a estreia da série 1899 no catálogo da Netflix, a cartunista brasileira Mary Cagnin foi ao Twitter para fazer um desabafo. Ela acusou a obra de Baran bo Odar e Jantje Friese de plagiar seu material, o quadrinho Black Silence.

"Estou em choque. O dia que descobri que a série 1899 é simplesmente idêntico ao meu quadrinho Black Silence, publicado em 2016", escreveu a autora.

Entre as similaridades, ela citou alguns símbolos utilizados na trama da produção, como uma pirâmide preta. Assim como as mortes no navio e a tripulação multinacional (há diversas nacionalidades e línguas entre os personagens).

"As escritas em códigos. As vozes chamando por eles. Detalhes sutis da trama, como dramas pessoais dos personagens, incluindo as mortes misteriosas", destacou.

A autora cita a possibilidade de os autores europeus terem tido contato com seu trabalho pois em 2017 foi convidada a participar de uma Feira do Livro em Gotemburgo, na Suécia, além de disponibilizar a obra online em inglês.

Mary revelou estar abalada com a situação e que já chorou muito. A cartunista disse que sempre foi seu sonho ser reconhecida mundialmente e que as circunstâncias a deixaram de coração partido.

Veja as acusações e comparações:

Nesta manhã de segunda-feira, o autor Baran bo Odar falou sobre o assunto em sua conta oficial na rede social Instagram e escreveu: "como já mencionei em meu post anterior: Infelizmente não conhecemos a artista [brasileira], nem sua obra ou quadrinho. Nunca roubaríamos de outros artistas como nos sentimos como artistas. Também entramos em contato com ela, então esperamos que ela retire essas acusações. A internet se tornou um lugar estranho. Por favor, mais amor em vez de ódio". (tradução livre do inglês)

Qual é a história da série 1899?

A série 1899 segue uma trama de mistério sobre um grupo de pessoas que está a bordo de um luxuoso navio, o Kerberos. Mais de mil pessoas, entre passageiros e tripulação, navegam pelo oceano rumo a Nova York, nos Estados Unidos. No entanto, o capitão da embarcação muda de ideia ao longo do caminho e deixa todos aflitos.

Depois de receberam sinais misteriosos do Prometheus, navio que sumiu há 4 meses, o capitão muda a roda para encontra-lo. Por lá, apenas um menininho é encontrado. Após o evento, situações estranhas começam a afetar os passageiros no Kerberos, como mortes e fatores inexplicáveis.

Assista ao trailer e confira os detalhes da história:

