Vale Tudo: o que vai acontecer com Rubinho?

Rubinho vai do céu ao inferno em poucos dias. O até então músico frustrado recebeu uma ajuda do amigo de infância Renato para realizar o sonho de tocar em um bar de jazz em Nova York. Apesar de Marco Aurélio oferecer uma carona em seu jatinho, o pai de Maria de Fátima não chegará na terra do Tio Sam.

O que acontece com Rubinho?

Nos próximos capítulos de Vale Tudo, Rubinho terá uma briga feia com Maria de Fátima, que insiste em se desfazer da mãe e dele também. Nervoso com a situação, o músico passará mal ainda no início do voo e o piloto fará um pouso de emergência. Raquel será chamada e levará o ex-marido para o hospital.

Rubinho morre sem realizar seu sonho. O capítulo vai ao ar na terça-feira, dia 22.

A grande virada com a morte de Rubinho é que o plano de Marco Aurélio dará errado. O vilão colocou milhares de dólares na mala do músico, que sem saber transportava dinheiro ilegal, mas a bagagem vai parar nas mãos de Raquel.

Após a morte do ex-marido, Raquel recebe a mala que ele carregava e descobre que está cheia de dólares. Inicialmente, ela tenta entregar o objeto à filha, Maria de Fátima (Bella Campos), que despreza o presente sem saber do conteúdo. Com isso, a fortuna acaba ficando com Raquel, transformando sua vida para sempre.

​Marco Aurélio irá à loucura quando souber que a mala se perdeu.