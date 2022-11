14 melhores frases da Wandinha Addams do filme e série

Ícone dos anos 90, a popularidade de Wanda Addams voltou com tudo com a nova série da Netflix: Wandinha. Antes interpretada pela atriz Christina Ricci, agora o papel passou para Jenna Ortega. Com um estilo gótico e um humor mórbido, a garota conquista pela estranheza. Além disso, as frases da Wandinha Addams deixam o público ainda mais fascinados pela personalidade pouco vibrante da jovem.

Frases da Wandinha Addams na série da Netflix

Wandinha não é uma garota muito comum, ela tem gostos peculiares, um estilo próprio e dificilmente muda de opinião. Ao ir em uma grande festa da escola, ela chama atenção ao dançar de seu próprio jeito. A personagem se produz para o evento escolar, mas depois reclama dos sapatos, algo que muita gente concorda:

Quem inventou o salto alto obviamente curtia tortura.

Wandinha não é nada calorosa, nem fã de beijos ou abraços. Por conta disso, a animação de sua colega de quarto, Enid Sinclair (Emma Myers) a deixa fora de sua zona de conforto. A simpatia da garota é recompensada em tom de ameaça:

Ela está me sufocando com hospitalidade. Espero retribuir o favor enquanto ela estiver dormindo.

Enid sugere que a nova colega entre para o mundo virtual e faça uma conta no Instagram, Snap chat, entre outras redes sociais, mas a menina é totalmente contra:

As redes sociais são um vazio de afirmações insignificantes.

Durante a série da Netflix, Wandinha se prontifica a pegar um monstro ameaçador. Tyler Galpin (Hunter Doohan) comenta sobre a obceção da garota pelo assunto e logo ela rebate:

Preferiria uma obsessão por cavalos ou boybands?

Wandinha não baixa a bola para ninguém e rebate quando acha necessário. Durante uma discussão com Larissa Weems, a diretora da Nevermore Academy (Nunca Mais Escola), que criticava algumas atitudes da filha de Mortícia e Gomez Addams, a jovem deixa bem claro que não descansará até alcançar seu objetivo.

Quem esquece a história está condenado a repeti-la.

Em outro momento com a diretora da escola, Wandinha deixa bem claro que não quer tocar violoncelo em uma concerto para os colegas de classe. Ao ser designada para a tarefa, ela responde:

Desde que prometa me enforcar como bruxa depois.

Ao ajudar um colega que estava sendo incomodada por outros alunos, Wandinha declara:

Você me faz lembrar do meu irmão, mas sem o desejo de estrangula-lo o tempo todo.

Disposta a acabar com o perigo que ronda sua escola, Wandinha declara guerra e busca pistas para colocar fim ao monstro da série. Enquanto se prepara para a batalha, a jovem afirma:

Não acredito em céu nem inferno, mas acredito em vingança. Costumo servi-la quente com uma porção de dor.

Nem sempre o que imaginamos após uma primeira impressão é realidade. Entre as frases da Wandinha Addams na série da Netflix, ela deixa bem claro que apesar da aparência, monstros também podem ser humanos e muito pior que podemos imaginar:

A verdade é que há monstros por toda parte. E às vezes os monstros que menos suspeitamos são os mais perigosos.

Um dos momentos mais divertidos das falas nada convencionais da garota é de uma conversa entre Wandinha e Enid. A garota sugere que as duas "matem" tempo socializando, mas Wandinha tem uma ideia diferente:

Matar me agrada, socializar nem tanto.

Frases da personagem nos filmes da Família Addams

Em 1991 e 1993, foram lançados filmes sobre a bizarra família que ficaram marcados na memória do público até hoje. Wandinha era uma das personagens mais chamativas do filme e por lá também tinha frases que chamavam atenção.

No primeiro longa, Wanda interage com uma garota que não lhe agrada em nada. A menina, que é escoteira, duvida que a limonada que a jovem e o irmão estão vendendo seja de limão de verdade e propõe um acordo: ela compra a limonada se eles comprarem uma caixa de biscoitos. Wanda então questiona:

Eles [biscoitos] são feitos de escoteiras?

Em um papo com uma família considerada normal, Mortícia revela que Wanda está "naquela fase" em que as meninas pensam em apenas uma coisa. Ao ser questionada se seriam meninos, Wanda deixa claro que se trata de outra coisa:

Homicídio.

Entre mais frases da Wandinha Addams, em conversa com Joel (David Krumholtz), no segundo filme sobre a família, a garota é questionada sobre como se sentiria se encontrasse o amor e estivesse ao lado de um homem que a venerasse. Ela responde:

Eu teria pena dele.

No segundo filme da Família Addams, Mortícia dá a luz a um novo integrante da família. A chegada do bebê deixa Wanda com certas ideias, que compartilha com o irmão:

Quando você tem um novo bebê, uma das outras crianças tem que morrer. É uma tradição, então um de nós dois precisa ir embora.

Qual a história de Wandinha?

Wandinha mostra a famosa personagem do cinema durante a fase da adolescência e época de descoberta de suas habilidades. Depois de problemas em sua escola anterior, ela é enviada para uma instituição especial, cheia de jovens com poderes.

Por lá, ela acaba se envolvendo em um mistério e precisa solucionar o assassinato antes que seja tarde demais. Entre personagens que podem ter passados a investigar, ela se propõe a resolver a situação.

A atração está disponível no catálogo da Netflix, que tem planos de assinatura de R$18,90 a R$55,90 ao mês. Confira o trailer:

