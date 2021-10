Hoje tem Carinha de Anjo no SBT? Veja a programação

Com tanto conteúdo para acompanhar nos canais brasileiros, a memória pode falhar e há chance de esquecer de assistir o capítulo novo daquele programa que está acompanhando. Para ajudar com a agenda dos noveleiros, o DCI sempre confere a grade de programação das emissoras e é hora de falar do cronograma da empresa de Silvio Santos: hoje tem carinha de anjo no SBT? Saiba horários e como assistir!

Hoje tem Carinha de Anjo no SBT?

A novela é exibida no SBT de segunda a sexta, sempre às 20h30. O folhetim não ganha capítulos novos, reprises ou compilados de melhores momentos no fim de semana, pois o canal não exibe nenhuma de suas novelas no sábado e domingo.

Durante a exibição que Carinha de Anjo tem no SBT durante a semana, a novela costuma ganhar 1 hora no ar, começa após o telejornal SBT Brasil e depois dá espaço para a exibição de A Usurpadora de 2019 na programação.

Sobre o que é a novela Carinha de Anjo no SBT: remake de uma famosa produção mexicana, a novelinha infantil conta a história da pequena e sapeca Dulce Maria, papel de Lorena Queiroz, que após uma tragédia familiar é criada em um colégio interno de freiras. Tudo muda na vida da garota quando o pai dela reaparece.

Como assistir

Para quem quer acompanhar a novela, seja pela televisão ou na internet, há possibilidades gratuitas e também pagas disponíveis. A primeira opção é a mais fácil e também mais utilizada: assistir Carinha de Anjo no canal do SBT de segunda a sexta na faixa das 20h30, a emissora é aberta e por isso está disponível para qualquer telespectador.

A segunda opção gratuita é a plataforma streaming do canal de Silvio Santos, o SBT Vídeos. Não é necessário pagar nada, a única obrigatoriedade é criar um login e senha no site (https://www.sbtvideos.com.br/) e em seguida você poderá clicar em qualquer capítulo da novela – Alguns episódios podem demorar para serem adicionados na plataforma, mas o canal sempre disponibiliza após a exibição na TV.

Outra opção gratuita é o Youtube: no canal do TV Zyn, plataforma digital do SBT, você também encontra todos os capítulos da novela. Neste caso não é necessário ter nenhum tipo de conta, apenas clicar no capítulo e pronto!

Por último, a opção paga para assistir a novela Carinha de Anjo do SBT é ver pela Netflix. A plataforma streaming tem este folhetim infantil, além de Carrossel, As Aventuras de Poliana, Chiquititas, entre ouras.

Ainda não começou a novela? Assista ao primeiro capítulo carinha de anjo do SBT agora mesmo!

