Veja o antes e depois de Andréa Beltrão, a Rebeca de Um Lugar ao Sol

Andréa Beltrão é uma das mais experientes e versáteis atrizes brasileiras. Com uma extensa carreira na TV, a famosa já esteve em dezenas de novelas, filmes e seriados ao longo dos últimos anos. A famosa estreou na década de 80 na Globo, e desde então, ela mudou bastante de lá para cá. Abaixo, veja o antes e depois de Andrea Beltrão.

Antes e depois de Andréa Beltrão

Nascida em 1963, Andréa Beltrão entrou aos 14 anos no Teatro do Tablado, um centro de formação de atores no Rio de Janeiro. Desde então, nunca mais abandonou a carreira artística.

No anos seguintes, participou de espetáculos de teatro, dança e música. Foi em 1981 que a atriz ingressou na Globo, onde trabalha até hoje. Ela fez pequenas participações nas novelas Ciranda de Pedra (1981) e Elas por Elas (1982), e conquistou o papel de Ângela em Corpo a Corpo (1982).

Seu primeiro grande destaque na TV foi como a jornalista Zelda no seriado Armação Ilimitada (1985). Outro papel importante da carreira de Beltrão foi Ingrid de Rainha da Sucata (1990) – em seguida, vieram Pedra sobre Pedra (1992), Mulheres de Areia (1993) e A Viagem (1994).

Depois de ter se consolidado nas novelas, a atriz entrou para o elenco fixo de A Grande Família (2001) como Marilda, personagem muito lembrado do seriado que se tornou um dos maiores sucessos da Globo. Ela ficou na trama até 2010, quando o programa passou por uma reformulação. Depois, ela participou de mais séries da emissora, como Tapas & Beijos (2011), Cidade Proibida (2017) e Hebe (2019).

Em 2021, após anos longe dos folhetins, ele retorna às telinhas como Rebeca em Um Lugar ao Sol.

Rebeca de Um Lugar ao Sol

Quem está com saudades de assistir Andréa Beltrão na TV pode acompanhá-la na atual novela das nove. Na trama, ela interpreta Rebeca, uma mulher que está passando por uma crise em seu casamento com Túlio (Daniel Dantas), além de ter que lidar com as rebeldias da filha Cecília (Fernanda Marques).

Rebeca, que sofre por não aceitar que chegou aos 50 anos, vê uma chance de trazer mais emoção para sua vida ao se apaixonar por Felipe (Gabriel Leone), ex-namorado da melhor amiga da sua filha. O rapaz tem 22 anos, décadas a menos que a personagem de Beltrão, o que tem impedido a mulher de entregar verdadeiramente à paixão, por medo do julgamento da sociedade.

