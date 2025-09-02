Cinema & TV

Veja o horário da final do Masterchef 2025 ao vivo hoje

Final acontece nesta terça-feira, 2 de setembro

Escrito por Anny Malagolini
horário da final do Masterchef 2025 Foto: Band

Chegou o dia da grande final do Masterchef Brasil 2025! Após uma temporada animada, marcada por rivalidade grupos, o programa revelará nesta terça-feira, 2 de setembro, o grande vencedor entre Daniela e Felipe. Quer saber como acompanhar cada detalhe da decisão e torcer pelo seu favorito? A gente te conta tudo sobre o horário e como assistir!

Como assistir o Masterchef ao vivo?

Para quem quer acompanhar a final do MasterChef Brasil 2025 ao vivo, basta sintonizar na Band às 22h20. Outra opção é o BandPlay, plataforma de streaming gratuita da Band, que permite assistir ao vivo pelo celular, tablet ou computador. Além disso, o episódio estará disponível posteriormente no YouTube do MasterChef Brasil, permitindo que ninguém perca os momentos mais emocionantes.

O episódio será exibido na Band, emissora oficial do reality show, com transmissão simultânea também nas plataformas de streaming da Band, como o BandPlay. Assim, os fãs podem assistir de onde estiverem, seja pela televisão ou pela internet.

O episódio especial deve se estender por cerca de duas horas, dando tempo para os jurados avaliarem com calma os pratos e os telespectadores acompanharem cada detalhe da tensão e dos sabores.

A disputa final foi gravada, mas o ganhador será revelado ao vivo.

Como será a final do Masterchef?

Na grande final de hoje, os finalistas terão de enfrentar um desafio complexo, com a criação de um menu completo: entrada, prato principal e sobremesa. A expectativa é que eles tragam suas melhores habilidades e surpreendam os jurados com pratos autorais e de alta gastronomia, capazes de refletir sua personalidade e história culinária.

O júri será composto pelos chefs Henrique Fogaça, Helena Rizzo e Erick Jacquin. Eles serão responsáveis por julgar a harmonia dos pratos, a execução e o sabor. Como sempre, o clima promete ser de emoção, com momentos tensos e elogios merecidos, mas também críticas construtivas.

Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

Você pode gostar também

Quem é o filho de Gumercindo em Terra Nostra?

Tela Quente hoje exibe A Baleia, filme indicado ao Oscar

Quem vai matar Odete Roitman em Vale Tudo?

William Bonner vai sair da Globo? Âncora do Jornal Nacional se despede hoje

Relembre os atores da novela Terra Nostra que já morreram

Veja como estão as crianças do elenco Terra Nostra em 2025

Este site usa cookies para melhorar sua experiência. Vamos supor que você esteja de acordo com isso, mas você pode optar por não participar, se desejar. Aceito Mais detalhes