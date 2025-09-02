Veja o horário da final do Masterchef 2025 ao vivo hoje

Chegou o dia da grande final do Masterchef Brasil 2025! Após uma temporada animada, marcada por rivalidade grupos, o programa revelará nesta terça-feira, 2 de setembro, o grande vencedor entre Daniela e Felipe. Quer saber como acompanhar cada detalhe da decisão e torcer pelo seu favorito? A gente te conta tudo sobre o horário e como assistir!

Como assistir o Masterchef ao vivo?

Para quem quer acompanhar a final do MasterChef Brasil 2025 ao vivo, basta sintonizar na Band às 22h20. Outra opção é o BandPlay, plataforma de streaming gratuita da Band, que permite assistir ao vivo pelo celular, tablet ou computador. Além disso, o episódio estará disponível posteriormente no YouTube do MasterChef Brasil, permitindo que ninguém perca os momentos mais emocionantes.

O episódio será exibido na Band, emissora oficial do reality show, com transmissão simultânea também nas plataformas de streaming da Band, como o BandPlay. Assim, os fãs podem assistir de onde estiverem, seja pela televisão ou pela internet.

O episódio especial deve se estender por cerca de duas horas, dando tempo para os jurados avaliarem com calma os pratos e os telespectadores acompanharem cada detalhe da tensão e dos sabores.

A disputa final foi gravada, mas o ganhador será revelado ao vivo.

Como será a final do Masterchef?

Na grande final de hoje, os finalistas terão de enfrentar um desafio complexo, com a criação de um menu completo: entrada, prato principal e sobremesa. A expectativa é que eles tragam suas melhores habilidades e surpreendam os jurados com pratos autorais e de alta gastronomia, capazes de refletir sua personalidade e história culinária.

O júri será composto pelos chefs Henrique Fogaça, Helena Rizzo e Erick Jacquin. Eles serão responsáveis por julgar a harmonia dos pratos, a execução e o sabor. Como sempre, o clima promete ser de emoção, com momentos tensos e elogios merecidos, mas também críticas construtivas.