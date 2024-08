Veja o novo horário da novela Cheias de Charme nos últimos capítulos 2024

O horário da novela Cheias de Charme mudou para dividir espaço com Cabocla, sua substituta. Veja a programação da Globo para não perder o desfecho deste clássico da teledramaturgia nacional.

Horário da novela Cheias de Charme últimos capítulos

Até sexta-feira, 30 de agosto - dia de seu último capítulo -, a novela o horário da novela Cheias de Charme será das 15 horas até às 15h20. Os últimos capítulos da reprise terão, em média, 20 minutos de duração.

Já a novela Cabocla, que substitui a trama, começa às 14h45. A Globo optou por fazer dobradinha no horário entre as duas novelas, que seguirão dividindo espaço até dia 30 . No dia 2 de setembro, a nova reprise passa a ser exibida das 14h45 até às 15h30.

Como assistir as novelas da Globo online

Para assistir gratuitamente aos conteúdos, basta criar uma conta usando um endereço válido de e-mail e ter acesso à internet. Além de temporadas e edições completas, o usuário cadastrado tem acesso aos resumos por episódio e informações técnicas da produção.

O conteúdo gratuito e exclusivo para contas cadastradas está disponível em todas as versões do serviço, que pode ser acessado em celulares, computadores ou smart TVs, na aba “Novelas e Séries Liberadas”.

Na versão paga do streaming, mais completa, o usuário pode assistir produções clássicas da emissora.

