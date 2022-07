Juma vai ficar com Zé Lucas na novela Pantanal de 2022?

Juma vai ficar com Zé Lucas? Relembre trama de 1990 e veja o que ainda vai rolar no remake de 2022 da Globo - Foto: Reprodução/Manchete/Globo

O triângulo amoroso entre Zé Lucas, Juma e Jove tomou a trama da novela e ainda está longe de acabar. A personagem de Alanis Guillen vai ser casar com Jove nos próximos capítulos, mas o casal passará por uma nova crise e Juma vai ficar com Zé Lucas na tapera durante algum tempo. A convivência vai se tornar um romance? Relembre os acontecimentos de 1990.

Juma vai ficar com Zé Lucas ou não?

Para quem é fã do casal Jove e Juma e acha que Juma vai ficar com Zé Lucas em Pantanal, boas notícias: a moça não se envolverá de verdade com o cunhado em nenhum momento do folhetim. Caso o remake não faça mudanças, a moça vai conviver com Zé Lucas na tapera durante algum tempo, mas depois ela o mandará embora. Eles nunca vão se beijar, ir para a cama ou se tornar um casal de verdade. Apesar de ser difícil para a moça admitir, seu grande amor é realmente Joventino.

Para quem não se lembra, Juma vai ficar com Zé Lucas morando na tapera durante algum tempo após seu casamento com Jove. A lua de mel do casal durará pouco tempo, pois a moça escutará uma conversa de José Leôncio que a deixará furiosa. Em 1990, Juma descobriu que Jove tirou uma fotografia sem permissão do Velho do Rio e a levou para ser revelada em Campo Grande.

O objetivo do rapaz era mostrar a foto para o pai e provar que o Velho do Rio era seu avô. Juma ficou então furiosa com o ocorrido e foi embora da fazenda de José Leôncio. Jove até tentou se reconciliar com ela, mas a moça não quis saber de desculpas.

Neste meio tempo, Zé Lucas vai até a tapera e pede perdão pela forma que agiu com Juma. A moça o recebe com arma em punho, mas depois volta atrás da decisão e permite que ele fique na tapera por algum tempo. Eles passam a morar juntos, caçam lado a lado e cuidam do lugar. O ciúmes toma conta de Jove ao ver o irmão com sua esposa e uma rivalidade feia nasce entre os dois.

Com uma iminente guerra em irmãos, o Velho do Rio se envolve na história. Ele conversa com Juma, pede que ela perdoe Jove e mande Zé Lucas embora da tapera. A moça admite que sente saudade do marido e segue os conselhos da entidade. A filha de Maria Marruá manda o cunhado de volta para a casa do sogro. O romance com Jove demora um pouco para ser retomado, mas depois o casal volta às mil maravilhas.

Zé Lucas tentou beijar Juma à força, mas a moça se negou e foi protegida por onça. Relembre:

Jove vai conhecer Miriam durante tempo separado

Depois que Juma descobrir a atitude de Jove com a fotografia do Velho do Rio e se sentir traída pelo marido, Jove vai tentar esquecer Juma quando conhecer uma mulher em São Paulo. O rapaz estará triste pela separação de Juma e enciumado por vê-la morando com seu irmão, por isso acabará se encantando por Miriam.

Em 1990, Miriam foi papel de Rose Abdallah. A jovem conheceu Jove durante um Rodeio em Barretos e tentou seduzir o caçula de José Leôncio. Na trama, os dois passam o dia do rodeio juntos. Mais tarde, Joventino revela para a moça que não encontrou hotel para se hospedar e ela o convida para ficar com ela em seu quarto. Joventino até pensa no assunto, mas se lembra de Juma e recusa o convite da mulher. Miriam tenta ir para a cama com Jove, mas falha na tentativa de sedução e o rapaz retorna para casa.

Sendo assim, não há traição de nenhuma das partes. Juma fica com Zé Lucas na tapera, mas não desenvolve um romance com o rapaz. Jove se nega a ir para o quarto de Miriam e também não trai a esposa.

Ainda não foi confirmado pela TV Globo que Miriam também aparecerá no remake. Até agora, nenhuma atriz foi anunciada pelo papel.

