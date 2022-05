Velho do Rio salva Madeleine? O que aconteceria no roteiro original

A morte de Madeleine, vivida por Karine Teles, repercutiu bastante entre os espectadores. O fim trágico da dondoca aconteceu igual na primeira versão da novela e desagradou parte do público, que queria ver mais da loira. No roteiro original da trama, o Velho do Rio, de Osmar Prado, salva Madeleine, mas a história sofreu alterações após Ítala Nandi, intérprete da mãe de Jove em 1990, pedir para sair da novela.

O Velho do Rio não salva Madeleine na versão original da novela. O pai de todas as sucuris também não deve salvar a loira na versão que está no ar na Rede Globo.

Em 1990, quando Pantanal foi ao ar na TV Manchete, Benedito Ruy Barbosa inicialmente não tinha planos de matar a irmã de Irma (Camila Morgado). O acidente de fato aconteceria quando a loira fosse visitar José Leôncio (Marcos Palmeira) na fazenda, mas ela sobreviveria com a ajuda do Velho do Rio. O homem místico salvaria a loira, que começaria a ver a vida de outro jeito e abandonaria as futilidades, vivendo de forma simples no Pantanal.

No entanto, Ítala Nandi, atriz que interpretava Madeleine há 32 anos, pediu para deixar a novela para se dedicar a um projeto internacional. Foi então que a personagem morreu na novela.

Parte do público esperava que a mãe de Jove (Jesuíta Barsbosa) fosse poupada no remake, já que agora é Karine Teles quem interpreta a personagem. Porém, Bruno Luperi manteve a história original e a filha de Marina (Selma Egrei) teve o mesmo fim trágico.

Nas redes sociais, a audiência cria teorias. “Eu acho q o Bruno Luperi deveria seguir a ideia original do avô, q era a Madeleine sobreviver ao acidente. Seria o ápice desse remake o retorno dela após ser cuidada pelo velho do rio, ia explodir de audiência com certeza”, escreveu uma espectadora. “Gente ctz que a Madeleine volta com o velho do rio juro tão sofrendo atoa”, publicou outra fã no Twitter.

Karine Teles se despede de Madeleine

As teorias dos fãs estão incorretas e Madeleine não deve voltar para Pantanal. No último sábado, a atriz Karine Teles se despediu da personagem através de uma publicação no Instagram.

A atriz começou a mensagem agradecendo todo o carinho que recebeu da audiência. “Pela primeira vez na minha vida de Instagram não tô dando conta de ler todas as mensagens que eu tô recebendo. Madeleine foi e ainda está sendo um turbilhão na minha vida. Muitas novas emoções. Muitas. Venho aqui agradecer demais o carinho de todo mundo comigo! “, começou.

Em seguida, ela agradeceu toda a produção da novela e os atores com quem contracenou. Karine diz que a personagem chegou ao fim e encerrar ciclos é tão importante quanto começá-los. “Bruna [Linzmeyer], lembrarei da nossa Mad sempre com muito amor. Aquele das coisas primeiras. Sabemos o tanto de trabalho e afeto e dedicação, colocamos nela. Tô muito mexida e grata. Bora noix! Avante!”, finalizou.

