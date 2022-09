Conheça Decisões do Dia, novela que vai substituir Esmeralda

Nada de novela! A substituta de Esmeralda é a série Decisões do Dia. Com o troca-troca na programação vespertina do SBT, a novela mexicana foi substituída pelo seriado que mostra dramas inspirados em problemas familiares da vida real. Os capítulos devem começar às 13h25 do horário de Brasília.

Decisões do Dia é substituta de Esmeralda

Em “Decisões do Dia”, cada capítulo traz uma história ficcional que apresenta a realidade dos latinos no mundo de hoje e em alguns casos reflete a vida dessa comunidade nos Estados Unidos. Os protagonistas devem tomar decisões importantes que mudarão seu destino, para melhor ou para pior.

O programa mostra, a cada episódio, uma história baseada em dramas da vida real que muitas vezes envolve infidelidade, drogas, problemas de relacionamento, entre outros.

Decisões do Dia é uma série produzida pela Telemundo, exibida originalmente entre 2019 e 2020 nos Estados Unidos.

Logo no começo de cada capítulo, é exibido um disclaimer que diz que as cenas apresentadas representam uma história verídica, mas com os nomes dos personagens alterados para preservar suas identidades. As histórias são contadas com começo, meio e fim, mostrando ao público o que aconteceu com aquela família. Os episódios costumam ter cerca de 20 minutos de duração.

O programa já foi exibido em vários países do mundo e também já foi utilizado como um quadro do programa Márcia Goldschmidt na Band. Essa é mais uma atração internacional comprada por Silvio Santos, que vem reformulando a grade do SBT. Nas últimas semanas, além de apressar o fim de Esmeralda, o canal também cortou mais de 100 episódios da novelinha Carrossel para colocar o reality show Os Pequenos Johnstons na faixa de horário.

O canal do Decisões do Dia também disponibiliza alguns episódios em seu canal no YouTube:

O que muda na grade do SBT?

Duas novelas saíram do ar nos últimos dias no SBT. A primeira foi Carrossel, que teve seu final bastante antecipado e terminou no dia 2. O canal optou por colocar no lugar Os Pequenos Johnstons, reality show que acompanha a rotina de uma família que tem nanismo.

O casal Trent e Amber têm cinco filhos com menos de 16 anos e todos eles também são anões. Jonah e Elizabeth são filhos biológicos do casal, já Anna, garota russa, Alex, coreano, e Emma, da China foram adotados. No exterior, eles são conhecidos como os “7 anões da vida real”. O programa está no ar desde a semana passada na faixa das 12h.

A partir de agora, as novelas só passam a ser exibidas a partir das 17h, horário de Brasília. Cuidado com o Anjo, A Desalmada, Cúmplices de um Regaste e a inédita Poliana Moça seguem na programação.

Anteriormente, o canal havia divulgado que a novela Maria Esperança (2007) seria a substituta de Esmeralda, mas acabou desistindo da reprise.

Melhores filmes Netflix 2022: 23 da lista New York Times para ver no Brasil

Casos de Família segue no ar

Na mesma semana em que anuncio o fim da reprise de Carrossel, o SBT também havia divulgado que o Casos de Família sairia do ar a partir de setembro. No entanto, poucos dias depois, a emissora voltou atrás na decisão.

Quem anunciou que o programa ficaria no ar foi a própria apresentadora da atração Christina Rocha, em sua página no Instagram. “Para os meus amados fãs tenho uma super novidade, o programa Casos de Família retoma as gravações na próxima semana. Por estratégia de programação seguimos normalmente no ar e em breve trago mais novidades! Quem amou levanta a mão”, escreveu.

De acordo com informações do site TV Pop, foi Silvio Santos quem ordenou que Casos de Família permanecesse no ar depois da emissora anunciar o cancelamento.

Novela Pantanal: morte, golpe e romance; o que ainda vai acontecer