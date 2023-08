VÍDEO: Agatha faz primeira aparição em Terra e Paixão

Agatha, interpretada por Eliane Giardini, apareceu em “Terra e paixão” pela primeira vez. A mãe de Caio estava presa em presídio do Rio de Janeiro e é Angelina que vai receber a amiga, agora em liberdade. Cena levou a web à loucura.

A presença da personagem vai agitar a vida de todos em Nova Primavera, já que apenas Angelina e Gentil sabiam que a ex-mulher de Antonio estava viva. Assista o retorno da mãe de Caio em Terra e Paixão:

Mas nos próximos capítulos, Agatha vai atrás de Caio, mas a recepção não será a esperada. O rapaz vai chamar a mulher de farsante e vai acusá-la de querer enganá-lo. "Uma mãe não abandona um filho que acabou de nascer, não finge que morreu e fica esses anos todos sumida. Vocês estão mentindo!", gritará.

"Sou eu, Caio. Sou eu, Agatha, a sua mãe. Eu voltei para você, meu filho", dirá ela, deixando o rapaz assustado. "Você não é minha mãe coisa nenhuma!", cortará ele.

A matriarca contará toda a história e também dirá que Angelina só descobriu a verdade depois e passou a cuidar de Caio a pedido dela, mandando fotos e cartas. Agatha também garante que foi ela quem pediu para que a empregada da família La Selva mantivesse o segredo, além de visitá-la de forma recorrente na prisão.

Próximos capítulos da novela Terra e Paixão

Resumo da novela Terra e Paixão - Quarta, 16/8 (Capítulo 87)

Agatha pede a Angelina para ver o mar. Irene convida Graça para morar em sua casa. Luigi e Anely alugam um cofre no banco. Ramiro resolve consultar uma cartomante para se livrar dos sonhos com Kelvin. Agatha comunica a Angelina que voltará para Nova Primavera. Hélio faz uma apresentação para os cooperados na presença de Petra. Andrade dorme na cama de Nice. Anely e Luigi encontram as barras de ouro de Cândida em um cofre do banco. Agatha chega a Nova Primavera.

Resumo da novela Terra e Paixão - Quinta, 17/8 (Capítulo 88)

Agatha se hospeda na pousada de Lucinda. Cristian fica triste ao notar que Andrade esqueceu de buscá-lo na escola. Agatha se emociona ao ver Caio. Hélio diz a Petra que gostou de conhecê-la. Agatha observa Jonatas. Anely e Luigi são presos por venderem barra de ouro falsa. Lucinda decide expulsar Andrade de casa. Antônio repreende Irene quando a mulher conta a Aline que está procurando diamantes nas terras da professora. Caio reage surpreso quando Agatha diz para o filho que voltou por sua causa.

Resumo da novela Terra e Paixão - Sexta, 18/8 (Capítulo 89)

Caio se nega a abraçar Agatha e a expulsa de sua casa. Aline deixa claro para Antônio que não permite que o geólogo analise sua propriedade. Marino prende Andrade. A cartomante Cordélia orienta Ramiro a tomar um banho de ervas no rio para se livrar dos sonhos com Kelvin. Luigi pede ajuda a Silvério após ser preso. Caio fica comovido quando Agatha lhe conta que ficou presa injustamente, acusada de matar um homem. Silvério avisa a Antônio que Luigi está preso. Nice teme a reação dos mafiosos ao saber que as barras de ouro de Cândida eram falsas. Petra conversa sobre o passado com Hélio. Irene pede a Tadeu que indique um geólogo falso para Aline. Caio abraça Agatha.

Resumo da novela Terra e Paixão - Sábado, 19/8 (Capítulo 90)

Antônio consegue tirar Luigi e Anely da cadeia. Caio convida Agatha para morar com ele. Antônio avisa a Luigi que quer um herdeiro dele e de Petra. Antônio manda Luigi demitir Anely. Silvério comunica a Anely que Antônio mandou ela se afastar de Luigi.